ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три нових салати "Оселедець під шубою": так ви ще не готували!

Новость на русском →
Неділя 11 грудня 2022 09:01
Три нових салати "Оселедець під шубою": так ви ще не готували! Три нових салати "Оселедець під шубою" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Салат Оселедець під шубою, або в народі "Шуба", вже не один десяток років прикрашає наші новорічні столи. Пропонуємо відійти від шаблону і спробувати три нові небанальні рецепти.

Своїми знаннями поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів, фундатор власної кулінарної школи.

Заправка для кожного салату однакова:

  • Часник - 1 зубчик
  • Яблуко - 1/2 шт.
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Сіль, чорний мелений перець - 1 щіпка
  • Майонез - 300 г

Натріть зубчик часнику, шматочок яблука, додайте олію, посоліть і поперчіть за смаком і додайте майонез. Перемішайте до однорідності.

Розберіть оселедець. Натріть овочі і яйця в окрему посудину і перемішайте із заправкою.

"Лінива шуба"

Складники:

  • Яйце - 10 шт.
  • Морква (відварена) - 250 г
  • Картопля (відварена) - 250 г
  • Буряк (відварений) - 400 г
  • Оселедець слабосолоний (філе) - 200 г

Розріжте навпіл три яйця, відділіть жовтки від білків. Поріжте оселедець крупними шматками.

Нафаршируйте кожне яйце: спочатку морква, потім картопля, потім оселедець і буряк. Зверху потріть жовток.

"Мусова шуба"

Складники:

  • Буряк - 150 г (цільний) + 350 г тертий
  • Желатин - 10 г
  • Вода гаряча - 70 мл
  • Хліб - 2 тости
  • Морква (відварена) - 250 г
  • Яйця курячі - 5 шт.
  • Картопля (відварена) - 250 г
  • Оселедець малосольний (філе) - 200 г

Наріжте буряк кубиком і засипте в блендер. Розчиніть желатин до однорідності в гарячій воді. Залийте ним буряк і перебийте до однорідності.

Візьміть силіконову форму. Покладіть вниз вирізаний по формі тост і сформуйте салат. Покладіть на хліб овочі, перемішані із заправкою: спочатку моркву, потім яйце, картоплю, нарізаний кубиком оселедець. Зверху - натертий буряк.

Відділіть масу від форми ножем по краю і залийте желатиново-буряковою масою. Поставте в холодильник на 1,5 години. Викладіть на тарілку.

"Лосось під шубою"

Складники:

  • Сьомга малосольна - 200 г
  • Картопля (відварена) - 250 г
  • Горошок консервований - 100 г
  • Морква (відварна) - 250 г
  • Яйце куряче - 5 шт.
  • Сир - 100 г
  • Буряк (відварений) - 450 г
  • Зелена цибуля - 1/2 пучка

Наріжте частину лосося тонкими слайсами, іншу частину - крупним кубиком. Складіть кубики на дно гарного великого фужеру чи салатниці.

Зверху - картопля, горошок, морква, яйце. Прикрасьте слайсами лосося, сиром. Останній шар - буряк і прикрасьте нарізаною дрібно цибулею.

Також читайте, як приготувати ідеальну "Шубу" за перевіреним рецептом.

Крім того дізнайтеся про смачну закуску, кращу за салат "З крабових паличок".

Читайте РБК-Україна в Google News
салат новый год