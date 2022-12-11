Три нових салати "Оселедець під шубою": так ви ще не готували!
Салат Оселедець під шубою, або в народі "Шуба", вже не один десяток років прикрашає наші новорічні столи. Пропонуємо відійти від шаблону і спробувати три нові небанальні рецепти.
Своїми знаннями поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів, фундатор власної кулінарної школи.
Заправка для кожного салату однакова:
- Часник - 1 зубчик
- Яблуко - 1/2 шт.
- Рослинна олія - 50 мл
- Сіль, чорний мелений перець - 1 щіпка
- Майонез - 300 г
Натріть зубчик часнику, шматочок яблука, додайте олію, посоліть і поперчіть за смаком і додайте майонез. Перемішайте до однорідності.
Розберіть оселедець. Натріть овочі і яйця в окрему посудину і перемішайте із заправкою.
"Лінива шуба"
Складники:
- Яйце - 10 шт.
- Морква (відварена) - 250 г
- Картопля (відварена) - 250 г
- Буряк (відварений) - 400 г
- Оселедець слабосолоний (філе) - 200 г
Розріжте навпіл три яйця, відділіть жовтки від білків. Поріжте оселедець крупними шматками.
Нафаршируйте кожне яйце: спочатку морква, потім картопля, потім оселедець і буряк. Зверху потріть жовток.
"Мусова шуба"
Складники:
- Буряк - 150 г (цільний) + 350 г тертий
- Желатин - 10 г
- Вода гаряча - 70 мл
- Хліб - 2 тости
- Морква (відварена) - 250 г
- Яйця курячі - 5 шт.
- Картопля (відварена) - 250 г
- Оселедець малосольний (філе) - 200 г
Наріжте буряк кубиком і засипте в блендер. Розчиніть желатин до однорідності в гарячій воді. Залийте ним буряк і перебийте до однорідності.
Візьміть силіконову форму. Покладіть вниз вирізаний по формі тост і сформуйте салат. Покладіть на хліб овочі, перемішані із заправкою: спочатку моркву, потім яйце, картоплю, нарізаний кубиком оселедець. Зверху - натертий буряк.
Відділіть масу від форми ножем по краю і залийте желатиново-буряковою масою. Поставте в холодильник на 1,5 години. Викладіть на тарілку.
"Лосось під шубою"
Складники:
- Сьомга малосольна - 200 г
- Картопля (відварена) - 250 г
- Горошок консервований - 100 г
- Морква (відварна) - 250 г
- Яйце куряче - 5 шт.
- Сир - 100 г
- Буряк (відварений) - 450 г
- Зелена цибуля - 1/2 пучка
Наріжте частину лосося тонкими слайсами, іншу частину - крупним кубиком. Складіть кубики на дно гарного великого фужеру чи салатниці.
Зверху - картопля, горошок, морква, яйце. Прикрасьте слайсами лосося, сиром. Останній шар - буряк і прикрасьте нарізаною дрібно цибулею.
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