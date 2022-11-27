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Краще за Мімозу: рецепт неймовірно смачного і простого салату

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Неділя 27 листопада 2022 08:40
Краще за Мімозу: рецепт неймовірно смачного і простого салату Скріншот: Салат з тунцем
Автор: Світлана Мащенко

Мімоза - улюблений багатьма салат, який пасує, як до святкового, так і до повсякденного столу. Однак є багато альтернативних рецептів, де замість класичної консерви з сардини додають інші інгредієнти.

Як приготувати такий салат, розповіла кулінарка на каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • тунець консервований - 1 банка
  • картопля варена - 4 шт.
  • морква варена - 2 шт.
  • яйця - 3 шт.
  • майонез - 150 г
  • цибуля зелена

Покрокове приготування

Наріжте кубиком картоплю і моркву, натріть на тертку білок, а жовток і консервований тунець подрібніть виделкою. Зелену цибулю дрібно наріжте.

Візьміть кільце для формування салатів. Викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі - зелена цибуля, тунець і майонез.

Потім шар моркви і майонез. Верхній шар - білок, майонез і посипте жовтком, як на "Мімозу". Прикрасьте зеленою цибулею.

Раніше ми писали, як приготувати салат Білочка.

Також читайте про простий зимовий салат, смак якого зведе вас з розуму.

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