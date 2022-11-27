Краще за Мімозу: рецепт неймовірно смачного і простого салату

Мімоза - улюблений багатьма салат, який пасує, як до святкового, так і до повсякденного столу. Однак є багато альтернативних рецептів, де замість класичної консерви з сардини додають інші інгредієнти.

Як приготувати такий салат, розповіла кулінарка на каналі Onyshkevychi.

Складники: тунець консервований - 1 банка

картопля варена - 4 шт.

морква варена - 2 шт.

яйця - 3 шт.

майонез - 150 г

цибуля зелена Покрокове приготування Наріжте кубиком картоплю і моркву, натріть на тертку білок, а жовток і консервований тунець подрібніть виделкою. Зелену цибулю дрібно наріжте. Візьміть кільце для формування салатів. Викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі - зелена цибуля, тунець і майонез. Потім шар моркви і майонез. Верхній шар - білок, майонез і посипте жовтком, як на "Мімозу". Прикрасьте зеленою цибулею.