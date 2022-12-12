RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Салат "Новинка" к праздничному столу: взрывной вкус закуски из крабовых палочек

Салат "Новинка" из крабовых палочек (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Салат из крабовых палочек – одно из классических новогодних блюд, которые скоро украсят наши столы. Предлагаем вам попробовать новый необычный рецепт закуски под названием "Новинка".

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 250 г
  • Плавленый сырок – 200 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Сухарики пшеничные – 70 г
  • Кукуруза – 100 г
  • Майонез – 150 г

Пошаговое приготовление

Плавленый сырок и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Крабовые палочки порезать.

Приготовьте удлиненное блюдо и начните формировать салат.

Первый слой: плавленый сырок, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.

Второй слой: натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.

Третий слой: крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.

Четвертый слой: пшеничные сухарики, сверху майонез.

Пятый слой: кукуруза.

Раньше мы писали, как приготовить три новых салата "Селедка под шубой".

Также читайте о салате, вкуснее Мимозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептсалатРецепты