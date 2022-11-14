Салат "Білочка" з плавленим сирком: додайте несподіваний інгредієнт для суперсмаку

Кулінарка пропонує додати в салат моркву!

Складники:

Яйця - 6 шт.

Плавлений сирок - 3 шт.

Морква - 3 шт.

Часник - 3-4 зубчики.

Майонез - 3-4 ст. л.

Сіль, перець до смаку

Покрокове приготування

Відваріть моркву і охолодіть. На крупну тертку натріть яйця і плавлений сирок. Натирати сирки і яйця варто почергово, адже так салат буде простіше вимісити.

Вичавіть або також натріть на дрібнішу тертку часник. Додайте сіль та перець до смаку.

Заправте наш салат майонезом, все ретельно вимішайте.

Смачного!