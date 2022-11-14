Салат "Білочка" з плавленим сирком: додайте несподіваний інгредієнт для суперсмаку

Салат "Білочка" - це неймовірно смачна суміш плавленого сирка, з яйцем і часником. Його можна їсти ложками або намазувати на хліб, а якщо додати особливий інгредієнт, отримаєте суперсмак.
Рецепт з'явився на каналі Onyshkevychi.
Кулінарка пропонує додати в салат моркву!
Відваріть моркву і охолодіть. На крупну тертку натріть яйця і плавлений сирок. Натирати сирки і яйця варто почергово, адже так салат буде простіше вимісити.
Вичавіть або також натріть на дрібнішу тертку часник. Додайте сіль та перець до смаку.
Заправте наш салат майонезом, все ретельно вимішайте.
Смачного!
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