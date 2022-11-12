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Простий зимовий салат, смак якого зведе вас з розуму

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Субота 12 листопада 2022 08:30
Простий зимовий салат, смак якого зведе вас з розуму Скріншот: Як приготувати простий зимовий салат
Автор: Світлана Мащенко

Простий зимовий салат з корейською морквою ви точно поставите на повтор, адже він дуже смачний і пікантний.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.

Складники:

  • Куряче філе - 1 шт.
  • Морквина по-корейськи - 100-150 г
  • Перець - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Оцет - 1 ст. л.
  • Сіль - до смаку
  • Сметана - 1-2 ст. л.
  • Гірчиця у зернах - 1 ч. л.

Покрокове приготування

Зваріть куряче філе заздалегідь і дайте йому охолонути. При варінні курячого філе варто додати у воду лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та кілька зубчиків часнику для аромату.

Тонко наріжте цибулю, додайте цукор та оцет. Дайте цибулі промаринуватися 10-15 хвилин, щоб вона втратила свою гіркоту.

Порвіть куряче філе вздовж волокон.

Наріжте перець тонкою соломкою.

Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль до смаку. Заправте сметаною та гірчицею. Або, якщо хочете, можна заправити салат майонезом.

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