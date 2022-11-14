Салат "Белочка" с плавленым сырком: добавьте неожиданный ингредиент для супер вкуса

Кулинар предлагает добавить в салат морковь!

Составляющие:

Яйца – 6 шт.

Плавленый сырок – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Майонез – 3-4 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите морковь и охладите. На крупную терку натрите яйца и плавленый сырок. Натирать сырок и яйца следует поочередно, ведь так салат будет проще вымесить.

Выдавите или также натрите на более мелкую терку чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте наш салат майонезом, все тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!