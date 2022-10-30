Помилки в приготуванні вінегрету, які роблять майже всі

Вінегрет - зимовий салат, який готувати просто і недорого, а їсти дуже смачно. Проте багато з нас навіть не здогадується, що раз за разом робить одні й ті ж помилки.

Про що йдеться і як покращити смак салату - в матеріалі Styler нижче.

Вінегрет традиційно готується з таких овочів, як картопля, морква, буряк та солоні огірки. Далі вже на смак: хтось додає зелений горошок, хтось квасолю, хтось любить в салаті цибулю, а хтось ні.

Це нюанси, а почати треба з бази, тобто з варіння овочів. І тут вже можна "налажати".

Помилка № 1

Не варіть буряк з іншими овочами. Вони втратять свій власний аромат і до того ж не збережуть яскравість кольору.

Помилка № 2

Не починайте нарізати овочі з буряка. Його додають в вінегрет в останню чергу. Буряк наріжте дрібними кубиками, вимісіть окремо з невеликою кількістю рослинної олії і тільки потім додайте до решти овочів. Так буряк менше зафарбує інші овочі.

Помилка № 3

Не змішуйте овочі, коли вони ще теплі. Дайте їм охолонути. Картопля може розпастися і перетворитися на пюре.

Крім рослинної олії додайте до вінегрету трохи оцту чи лимонного соку. А от майонезом вінегрет заправляти не варто. Ви тільки все зіпсуєте.

Маленька хитрість для кращого смаку

Спробуйте додати в вінегрет смажену до золотистості чи прозорості цибулю і відчуєте, що салат отримав дуже цікавий смак.