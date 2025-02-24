SAG Awards 2025. Оголошено переможців престижної премії Гільдії кіноакторів

В ніч на 24 лютого у США було оголошено переможців престижної премії SAG Awards 2025. Вважається, що церемонія демонструє, у кого з акторів є найбільше шансів отримати "Оскар".
Хто переміг на SAG Awards, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.
SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) - це щорічна премія Гільдії кіноакторів США, яка вручається за видатні акторські досягнення в кіно та на телебаченні. Нагорода вперше була вручена у 1995 році й швидко стала однією з найпрестижніших у Голлівуді.
Особливість премії SAG Awards у тому, що переможців обирають самі актори, члени Гільдії кіноакторів США. Це робить нагороду особливо цінною для номінантів, адже її вважають визнанням майстерності професійними колегами.
Премія включає номінації як для окремих виконавців, так і для акторських ансамблів, що підкреслює важливість командної роботи. Часто SAG Awards розглядають як індикатор майбутніх перемог на "Оскарі", особливо в акторських категоріях.
Так, на премії було визначено 12 номінацій. Їхніми переможцями стали:
Найкращий акторський склад в кіно - "Конклав"
найкраща жіноча роль - Демі Мур в фільмі "Субстанція"
найкраща чоловіча роль - Тімоте Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
Церемонія була урочистою та ефектною. Актори вражали стильними "луками", а найбільшу увагу привернула Демі Мур. Акторці, яка зіграла головну роль в фільмі "Субстанція", пророкують "Оскар", а перемога на SAG Awards лише підтверджує слова критиків.
До слова, раніше ми розповідали, кому пророкують перемогу на "Оскарі".
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