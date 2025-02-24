SAG Awards 2025. Объявлены победители престижной премии Гильдии киноактеров

Что известно о премии

SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) - это ежегодная премия Гильдии киноактеров США, которая вручается за выдающиеся актерские достижения в кино и на телевидении. Награда впервые была вручена в 1995 году и быстро стала одной из самых престижных в Голливуде.

Особенность премии SAG Awards в том, что победителей выбирают сами актеры, члены Гильдии киноактеров США. Это делает награду особенно ценной для номинантов, ведь ее считают признанием мастерства профессиональными коллегами.

Премия включает номинации как для отдельных исполнителей, так и для актерских ансамблей, что подчеркивает важность командной работы. Часто SAG Awards рассматривают как индикатор будущих побед на "Оскаре", особенно в актерских категориях.

Список победителей SAG Awards

Так, на премии было определено 12 номинаций. Их победителями стали:

Лучший актерский состав в кино - "Конклав"

лучшая женская роль - Деми Мур в фильме "Субстанция"

лучшая мужская роль - Тимоте Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

лучшая актриса второго плана - Зои Салдана, "Эмилия Перес"

лучший актер второго плана - Киран Калкин, "Настоящая боль"

лучший актерский состав в драматическом сериале - "Сегун"

лучшая актриса драматического сериала - Анна Савай, "Сегун"

лучший актер драматического сериала - Хироюки Санада, "Сегун"

лучший ансамбль в комедийном сериале - "Убийства в одном здании"

лучшая актриса комедийного сериала - Джин Смарт, "Хитрости"

лучший актер комедийного сериала - Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

лучшая актриса мини-сериала - Джессика Ханнинг, "Олененок"

лучший ансамбль каскадеров в фильме - "Каскадеры"

лучший ансамбль каскадеров в сериале - "Сегун"

лучший актер мини-сериала - Колин Фаррелл, "Пингвин".

Церемония была торжественной и эффектной. Актеры поражали стильными "луками", а наибольшее внимание привлекла Деми Мур. Актрисе, сыгравшей главную роль в фильме "Субстанция", пророчат "Оскар", а победа на SAG Awards лишь подтверждает слова критиков.