BAFTA-2025: повний список переможців престижної премії
16 лютого відбулася 78-ма церемонія вручення премії BAFTA, де Британська академія кіно- та телевізійного мистецтва оголосила найкращі проєкти року.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало повний список цьогорічних переможців.
Повний список переможців BAFTA-2025
- "Найкращий актор другого плану" - Кіран Калкін, "Реальний біль"
- "Найкраща актриса другого плану" - Зої Салдана, "Емілія Перес"
- "Найкращий акторський склад" - "Анора"
- "Найкращий іноземний фільм" - "Емілія Перес"
- "Найкращий звук" - "Дюна 2"
- "Найкращі візуальні ефекти" - "Дюна 2"
- "Найкращий оригінальний сценарій" - Джессі Айзенберг, "Реальний біль"
- "Найкращий саундтрек" - Деніел Блумберг, "Бруталіст"
- "Найкращий адаптований сценарій" - "Конклав"
- "Найкращий анімаційний фільм" - "Уоллес та Громіт"
- "Найкращий монтаж" - "Конклав"
- "Найкраща операторська робота" - Лу Кроулі, "Бруталіст"
- "Найкращий документальний фільм" - "Супермен: Історія Крістофера Ріва"
- "Найкращий короткометражний фільм" - "Камінь, ножиці, папір"
- "Найкращий макіяж/зачіски" - "Субстанція"
- "Найкращий дизайн костюмів" - "Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1"
Нагадаємо, що серед лауреатів премії BAFTA опинилася стрічка "Камінь, папір, ножиці" режисера Франца Бьома, присвячена повномасштабному вторгненню в Україну. Головну роль у фільмі виконав український актор Олександр Рудинський.
Стрічка здобула перемогу в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".
Це вже не перший раз, коли кіно про Україну відзначають на BAFTA. У 2024 році нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм" отримала стрічка українського режисера Мстислава Чернова - "20 днів у Маріуполі".
Основні факти про премію BAFTA
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) - це провідна організація, що відзначає досягнення у світі кіно, телебачення та ігор. Премія BAFTA є однією з найпрестижніших нагород у світовій індустрії розваг, часто розглядаючись як британський аналог "Оскара".
Хоча BAFTA має британське коріння, її нагороди відзначають як британські, так і міжнародні роботи, підкреслюючи глобальний вплив кіно та ТБ.
Окрім нагород, BAFTA активно займається підтримкою нових талантів через освітні програми, майстер-класи, стипендії та менторські ініціативи, сприяючи розвитку індустрії.
Перемога на BAFTA є знаковою подією для кінематографістів та телевізійників, підвищуючи їхній міжнародний профіль та відкриваючи нові можливості для кар'єрного зростання.
У різні роки перемогу здобували такі легендарні фільми, як "Список Шиндлера", "Володар перснів: Повернення короля", "Місячне сяйво", "1917", а лауреатами премії ставали зірки світового кінематографа, серед яких Марлон Брандо, Кетрін Гепберн, Меріл Стріп, Джуді Денч та інші.
До слова, раніше ми розповідали, хто за прогнозами букмекерів переможе у головних номінаціях на Оскар-2025.