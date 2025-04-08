Сафарі на виживання: сім'я з дітьми провела чотири дні з дикими левами

Що трапилося у сафарі-парку в Кенії

Кріс та Софі Ходдер з Британії, а також двоє їхніх маленьких дітей опинилися в оточенні диких тварин в сафарі-парку в Кенії. Сім'я поїхала відпочивати, але вони з'їхали з запланованого маршруту й автомобіль застряг у багнюці.

Знайти необачних туристів було важко і на це у рятувальників пішло чотири дні. Була проведена масштабна пошукова операція за участі літаків, які прочісували чагарники.

У Службі охорони дикої природи розповіли, що туристів нарешті знайшов пілот природоохоронного гелікоптера, який змушений був відхилитися від туристичних доріг.

Він побачив Toyota Hilux, який застряг у віддаленому місці в національному парку Цаво Схід, на віддаленому плато Ятта, що знаходиться за 51 кілометр на північ від запланованого маршруту.

Що загрожувало туристам

Автомобіль був оснащений навісом та тентом на даху, і він застряг у багнюці, коли з'їхав з ґрунтової дороги після двох тижнів сильного дощу. Найстрашніше, що це сталося якраз у тому районі, де проживає майже 700 левів.

А ще у цій місцевості багато інших хижаків, таких як леопарди, гепарди, шакали та гієни, які бродять по напівзасушливим рівнинам.

Туристів почали шукати в понеділок ввечері, бо було знайдене покинуте туристичне спорядження. Рейнджери сказали, ще викликало побоювання, що з ними щось трапилося і були розгорнуті пошуки. Було направлено на пошуки два літаки, гелікоптер і два великих джипи.

Вони додали, що ключовим рішенням для британців стало те, що вони залишилися в автомобілі. Це фактично врятувало усю сім'ю від тварин. Автомобіль, який врятував сім'ї Ходдерів життя (скриншот)

Чому туристів так довго шукали

Як додав один місцевий водій, цим туристам просто неймовірно пощастило, що їх знайшли. Бо сім'я відхилилася від основного маршруту і попала в місцевість, яка дуже віддалена і зазвичай туристами не відвідується. Викликати на допомогу вони не змогли, бо був відсутній мобільний зв'язок.

Відомо, що сім'я туристів заїхала в парк в суботу через ворота Маньяні. Вони мали розбити табір на дві ночі в спеціальному кемпінгу Luggards Falls і виїхати через ворота Сала до вечора понеділка. Але у понеділок ввечері туристи не з'явилися і влада парку почала пошукову операцію. Кріс та Сара Ходдер з доньками (фото: facebook.com/chris.hodder.712)

Що відомо про родину Ходдер

Кріс Ходдер з Кембриджу, але зараз живе з родиною у Найробі, де працює регіональним радником з охорони здоров'я Save the Children у Західній та Центральній Африці.

Його дружина Софі - медичний працівник. Вона раніше працювала у британській NHS, а зараз працює над створенням стійких моделей охорони здоров'я в Африці.

В соцмережах вказано, що в них дві доньки й вся родина є досвідченими туристами та сафарі. В них багато публікацій з подорожей по Кенії.