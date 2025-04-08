Сафарі на виживання: сім'я з дітьми провела чотири дні з дикими левами

Неймовірна пригода з елементами виживання: родина з маленькими дітьми опинилася в пастці дикої природи, коли під час сафарі в Кенії їхнє авто застрягло у багнюці. Вони провели чотири дні серед левів без можливості зв’язку з зовнішнім світом.
Як їм вдалося вижити та чому вони чекали на порятунок чотири дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.
Кріс та Софі Ходдер з Британії, а також двоє їхніх маленьких дітей опинилися в оточенні диких тварин в сафарі-парку в Кенії. Сім'я поїхала відпочивати, але вони з'їхали з запланованого маршруту й автомобіль застряг у багнюці.
Знайти необачних туристів було важко і на це у рятувальників пішло чотири дні. Була проведена масштабна пошукова операція за участі літаків, які прочісували чагарники.
У Службі охорони дикої природи розповіли, що туристів нарешті знайшов пілот природоохоронного гелікоптера, який змушений був відхилитися від туристичних доріг.
Він побачив Toyota Hilux, який застряг у віддаленому місці в національному парку Цаво Схід, на віддаленому плато Ятта, що знаходиться за 51 кілометр на північ від запланованого маршруту.
Автомобіль був оснащений навісом та тентом на даху, і він застряг у багнюці, коли з'їхав з ґрунтової дороги після двох тижнів сильного дощу. Найстрашніше, що це сталося якраз у тому районі, де проживає майже 700 левів.
А ще у цій місцевості багато інших хижаків, таких як леопарди, гепарди, шакали та гієни, які бродять по напівзасушливим рівнинам.
Туристів почали шукати в понеділок ввечері, бо було знайдене покинуте туристичне спорядження. Рейнджери сказали, ще викликало побоювання, що з ними щось трапилося і були розгорнуті пошуки. Було направлено на пошуки два літаки, гелікоптер і два великих джипи.
Вони додали, що ключовим рішенням для британців стало те, що вони залишилися в автомобілі. Це фактично врятувало усю сім'ю від тварин.
Як додав один місцевий водій, цим туристам просто неймовірно пощастило, що їх знайшли. Бо сім'я відхилилася від основного маршруту і попала в місцевість, яка дуже віддалена і зазвичай туристами не відвідується. Викликати на допомогу вони не змогли, бо був відсутній мобільний зв'язок.
Відомо, що сім'я туристів заїхала в парк в суботу через ворота Маньяні. Вони мали розбити табір на дві ночі в спеціальному кемпінгу Luggards Falls і виїхати через ворота Сала до вечора понеділка. Але у понеділок ввечері туристи не з'явилися і влада парку почала пошукову операцію.
Кріс Ходдер з Кембриджу, але зараз живе з родиною у Найробі, де працює регіональним радником з охорони здоров'я Save the Children у Західній та Центральній Африці.
Його дружина Софі - медичний працівник. Вона раніше працювала у британській NHS, а зараз працює над створенням стійких моделей охорони здоров'я в Африці.
В соцмережах вказано, що в них дві доньки й вся родина є досвідченими туристами та сафарі. В них багато публікацій з подорожей по Кенії.
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