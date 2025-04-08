Сафари на выживание: семья с детьми провела четыре дня с дикими львами

Что случилось в сафари-парке в Кении

Крис и Софи Ходдер из Британии, а также двое их маленьких детей оказались в окружении диких животных в сафари-парке в Кении. Семья поехала отдыхать, но они съехали с запланированного маршрута и автомобиль застрял в грязи.

Найти опрометчивых туристов было трудно и на это у спасателей ушло четыре дня. Была проведена масштабная поисковая операция с участием самолетов, которые прочесывали кустарники.

В Службе охраны дикой природы рассказали, что туристов наконец нашел пилот природоохранного вертолета, который вынужден был отклониться от туристических дорог.

Он увидел Toyota Hilux, который застрял в отдаленном месте в национальном парке Цаво Восток, на отдаленном плато Ятта, что находится в 51 километре к северу от запланированного маршрута.

Что угрожало туристам

Автомобиль был оснащен навесом и тентом на крыше, и он застрял в грязи, когда съехал с грунтовой дороги после двух недель сильного дождя. Самое страшное, что это произошло как раз в том районе, где проживает почти 700 львов.

А еще в этой местности много других хищников, таких как леопарды, гепарды, шакалы и гиены, которые бродят по полузасушливым равнинам.

Туристов начали искать в понедельник вечером, потому что было найдено брошенное туристическое снаряжение. Рейнджеры сказали, еще вызвало опасения, что с ними что-то случилось и были развернуты поиски. Было направлено на поиски два самолета, вертолет и два больших джипа.

Они добавили, что ключевым решением для британцев стало то, что они остались в автомобиле. Это фактически спасло всю семью от животных. Автомобиль, который спас семье Ходдеров жизнь (скриншот)

Почему туристов так долго искали

Как добавил один местный водитель, этим туристам просто невероятно повезло, что их нашли. Потому что семья отклонилась от основного маршрута и попала в местность, которая очень отдаленная и обычно туристами не посещается. Вызвать на помощь они не смогли, потому что отсутствовала мобильная связь.

Известно, что семья туристов заехала в парк в субботу через ворота Маньяни. Они должны были разбить лагерь на две ночи в специальном кемпинге Luggards Falls и выехать через ворота Сала к вечеру понедельника. Но в понедельник вечером туристы не появились и власти парка начали поисковую операцию. Крис и Сара Ходдер с дочерьми (фото: facebook.com/chris.hodder.712)

Что известно о семье Ходдеров

Крис Ходдер из Кембриджа, но сейчас живет с семьей в Найроби, где работает региональным советником по здравоохранению Save the Children в Западной и Центральной Африке.

Его жена Софи - медицинский работник. Она раньше работала в британской NHS, а сейчас работает над созданием устойчивых моделей здравоохранения в Африке.

В соцсетях указано, что у них две дочери и вся семья является опытными туристами и сафари. У них много публикаций из путешествий по Кении.