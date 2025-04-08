Сафари на выживание: семья с детьми провела четыре дня с дикими львами

Невероятное приключение с элементами выживания: семья с маленькими детьми оказалась в ловушке дикой природы, когда во время сафари в Кении их авто застряло в грязи. Они провели четыре дня среди львов без возможности связи с внешним миром.
Как им удалось выжить и почему они ждали спасения четыре дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Крис и Софи Ходдер из Британии, а также двое их маленьких детей оказались в окружении диких животных в сафари-парке в Кении. Семья поехала отдыхать, но они съехали с запланированного маршрута и автомобиль застрял в грязи.
Найти опрометчивых туристов было трудно и на это у спасателей ушло четыре дня. Была проведена масштабная поисковая операция с участием самолетов, которые прочесывали кустарники.
В Службе охраны дикой природы рассказали, что туристов наконец нашел пилот природоохранного вертолета, который вынужден был отклониться от туристических дорог.
Он увидел Toyota Hilux, который застрял в отдаленном месте в национальном парке Цаво Восток, на отдаленном плато Ятта, что находится в 51 километре к северу от запланированного маршрута.
Автомобиль был оснащен навесом и тентом на крыше, и он застрял в грязи, когда съехал с грунтовой дороги после двух недель сильного дождя. Самое страшное, что это произошло как раз в том районе, где проживает почти 700 львов.
А еще в этой местности много других хищников, таких как леопарды, гепарды, шакалы и гиены, которые бродят по полузасушливым равнинам.
Туристов начали искать в понедельник вечером, потому что было найдено брошенное туристическое снаряжение. Рейнджеры сказали, еще вызвало опасения, что с ними что-то случилось и были развернуты поиски. Было направлено на поиски два самолета, вертолет и два больших джипа.
Они добавили, что ключевым решением для британцев стало то, что они остались в автомобиле. Это фактически спасло всю семью от животных.
Как добавил один местный водитель, этим туристам просто невероятно повезло, что их нашли. Потому что семья отклонилась от основного маршрута и попала в местность, которая очень отдаленная и обычно туристами не посещается. Вызвать на помощь они не смогли, потому что отсутствовала мобильная связь.
Известно, что семья туристов заехала в парк в субботу через ворота Маньяни. Они должны были разбить лагерь на две ночи в специальном кемпинге Luggards Falls и выехать через ворота Сала к вечеру понедельника. Но в понедельник вечером туристы не появились и власти парка начали поисковую операцию.
Крис Ходдер из Кембриджа, но сейчас живет с семьей в Найроби, где работает региональным советником по здравоохранению Save the Children в Западной и Центральной Африке.
Его жена Софи - медицинский работник. Она раньше работала в британской NHS, а сейчас работает над созданием устойчивых моделей здравоохранения в Африке.
В соцсетях указано, что у них две дочери и вся семья является опытными туристами и сафари. У них много публикаций из путешествий по Кении.
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