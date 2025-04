Пілот віртуозно посадив літак на автобан і не зачепив жодну машину: видовищне відео

Інцидент трапився на BR-101 у Гарува, північна Санта-Катаріна у Бразилії. Одномоторний літак змушений був здійснити посадку прямо посеред автомагістралі. Він завис над трасою, щоб зловити відповідний момент і сісти, а у машин було буквально декілька секунд, щоб уникнути аварії з літаком.

На відео можна побачити, як літак через кілька секунд приземляється на автобан між двома вантажівками. Спочатку його трохи заносить, а потім він зупиняється на узбіччі жвавої дороги.

З'ясувалося, що пілот був змушений піти на таку посадку літака через поломку двигуна. Особливого вибору у нього не було і довелося сідати прямо на трасу, по якій на великій швидкості їхали автомобілі.

