Пілот віртуозно посадив літак на автобан і не зачепив жодну машину: видовищне відео

Водії на автостраді були шоковані, коли прямо перед ними на трасу почав сідати літак. Спочатку він завис над дорогою і дивом ухилився від ліній електропередач, а потім плавно вмостився між автомобілями.

Де це відбувалося і як пілот не зачепив жодну автівку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ladbible.

Інцидент трапився на BR-101 у Гарува, північна Санта-Катаріна у Бразилії. Одномоторний літак змушений був здійснити посадку прямо посеред автомагістралі. Він завис над трасою, щоб зловити відповідний момент і сісти, а у машин було буквально декілька секунд, щоб уникнути аварії з літаком.

На відео можна побачити, як літак через кілька секунд приземляється на автобан між двома вантажівками. Спочатку його трохи заносить, а потім він зупиняється на узбіччі жвавої дороги.

З'ясувалося, що пілот був змушений піти на таку посадку літака через поломку двигуна. Особливого вибору у нього не було і довелося сідати прямо на трасу, по якій на великій швидкості їхали автомобілі.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG — Volcaholic (@volcaholic1) April 5, 2025

На щастя, усі учасники цього інциденту залишилися неушкодженими. Пілот літака - 29-річний Матеус Ренан Каладо та його пасажир, 71-річний бізнесмен Вальдеміро Хосе Мінелла - не постраждали. Літак сів на автобан між машин (фото: Х/Поліція Бразилії)

Жоден автомобіль літак не зачепив і водії, які опинилися прямо під літаком та за ним - хіба трохи налякалися. До вечора літак з траси забрали й рух автомобілів відновили.