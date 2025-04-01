Спадщина з "ароматом" гашишу: жінці заповіли будинок з величезною плантацією

У Нижній Саксонії, Німеччина, жінка успадкувала від родичів старовинний великий будинок. Коли вона вступила у права спадщини, вона захотіла його оглянути. Але виявилося, що з будинком не все гаразд і там її чекав "сюрприз".

Яку дивну спадщину отримала жінка і чому довелося викликати поліцію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bild.

Коли нова власниця приїхала до успадкованого будинку, вона виявила, що він замкнений. Жінка викликала поліцію, яка допомогла їй попасти всередину.

Коли вона разом з поліцією зайшла до будинку, то всі отримали шок - у будинку була величезна плантація коноплі. І було зрозуміло, що її вирощували тут вже давно.

Будинок у Бад-Гарбурзі пустував вже давно і хто там розгорнув плантацію коноплі тепер буде з'ясовувати поліція.

"Будинок пустував досить довго, і нинішня власниця хотіла його оглянути. Оскільки все було зачинено зсередини, вона не пішла далеко і викликала на допомогу поліцію. Ймовірно, невідомі особи займалися тут професійною плантацією коноплі. Раніше в напівзруйнованому будинку був паб, але він певний час був закритий", - розповіли в поліції. Будинок, який успадкувала жінка (фото: Nord West Media TV)

Частина стелі в будинку знаходилася під загрозою обвалу, тому спочатку викликали Федеральне агентство технічної допомоги, щоб зробити усі поверхи доступними. А потім поліція почала розбирати "підпільну" плантацію.

Для того, щоб вивезти усю коноплю з будинку, довелося викликати вантажівку. Поліція спакувала рослини у сміттєві пакети та прибрала з будинку. Усього було зрізано понад 1200 кущів. Після цього кілька поліцейських залишилися поруч, для охорони будівлі та щоб запобігти можливій втечі чи знищення доказів. Плантація коноплі, яка була в успадкованому будинку (фото: Nord West Media TV)

Коли нова власниця приїхала до будинку, а згодом і поліція, там нікого не було. Вилучили усі рослини та професійне обладнання, за допомогою якого працювала плантація.

Після розслідування поліція заарештувала двох підозрюваних в Бад-Гарцбурзі й сказала, що саме вони відповідальні за незаконну плантацію. Наразі з'ясовується, чи пов'язані підозрювані з іншими плантаціями коноплі.

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