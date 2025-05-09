Не садіть їх: 6 "корисних" рослин, на які не варто витрачати сили

Хоч експерименти з незвичайними сортами приносять задоволення, деякі культури не виправдовують витрачених зусиль. Іноді вирощування певних овочів перетворюється на боротьбу за територію або марну трату сил.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 6 овочів, які не варто садити на городі, щоб не пожалкувати.

Топінамбур

Цей овоч відомий як суперфуд і джерело пребіотиків для кишківника. Він дійсно дає великий урожай навіть без догляду.

Проте топінамбур дуже агресивний - легко захоплює грядки та витісняє інші культури. Видалити його з ділянки потім буде вкрай складно. А ще він може викликати сильне здуття живота і проблеми з травленням.

Топінамбур здатен швидко захопити весь город (фото: Вікіпедія)

Фіолетові помідори

Темно-фіолетові томати виглядають екзотично, але їх смакові якості часто розчаровують. Багато сортів виявляються гарними тільки зовні, а на смак - прісні або кислі.

Визначити стиглість таких плодів важко, тому їх збирають недозрілими. Якщо вам потрібен смачний урожай, обирайте перевірені солодкі червоні сорти. А для краси краще посадити смугасті томати.

Артишоки

Це велетенські рослини до 1,5 метра заввишки з колючими листками, які займають багато місця. Їм потрібен простір до 2 метрів між кущами, інакше збирання врожаю стає неможливим.

При цьому один кущ дає лише кілька квіткових бутонів. Готувати артишоки складно, тому вигідніше купити готові серцевини в магазині.

Артишоки потребують багато місця (фото: Вікіпедія)

Гігантські гарбузи

Ці овочі вражають розмірами, але потребують колосальної кількості води, місця й догляду. Один кущ може займати до 100 квадратних метрів, витісняючи інші культури. У посуху він швидко в’яне, а зрошення стає щоденною проблемою.

Крім того, плоди часто бувають непридатні до споживання через розмір. Простір краще віддати кориснішим овочам або ягіднику.

Фізаліс

Фізаліс має незвичний смак, який подобається далеко не всім. Його плоди з легкістю обсипаються, проростають у великій кількості та захоплюють грядки. Наступного року ви знайдете безліч диких сіянців по всій ділянці.

Якщо плоди залишити гнити, вони неприємно пахнуть. Краще звернути увагу на томатільйо - родича фізалісу з м’якішим смаком.

Фізаліс - красива, але марна рослина (фото: Вікіпедія)

Кукамелон

Ці дрібні плоди розміром з виноградину зовні нагадують крихітні кавуни. Проте на смак вони кислі, терпкі й зовсім не солодкі.

Багато городників вирощують кукамелон раз і більше не повторюють експеримент. Витрачати місце й сили на культуру, яка не приносить задоволення - недоцільно. Якщо хочеться чогось незвичного, краще обрати новий сорт огірка або томату.