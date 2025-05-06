Що не можна робити садівникам та городникам у травні: уникайте цих помилок

У травні приходить справжнє тепло, земля поступово прогрівається, а разом із цим розпочинається й найбільш напружений сезон для дачників. Проте не варто поспішати з усім одразу: деякі дії можуть нашкодити майбутньому врожаю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніші помилки городників та садівників, яких слід уникати в травні.

Ігнорування сівозміни

Багато городників щороку висаджують одні й ті самі культури на одних і тих самих грядках. Це призводить до накопичення в ґрунті токсичних виділень, що гальмують ріст рослин.

Крім того, зростає кількість шкідників та хвороб, специфічних для певного сімейства. Щоб уникнути проблем, потрібно щороку чергувати рослини на грядках і дотримуватись сівозміни.

Відмова від захисту саду від шкідників і хвороб

Деякі прихильники органічного землеробства повністю відмовляються від обробки рослин. Але на більшості ділянок сад хворіє і потерпає від комах. Без базового захисту дерева слабшають, а врожай знижується. У травні слід провести повторну обробку після цвітіння спеціальними засобами, дотримуючись інструкцій.

Обробка саду під час цвітіння

Оприскувати дерева та кущі під час цвітіння категорично заборонено. У цей час активні бджоли, які є головними запилювачами саду. Хімічні препарати вбивають комах, що призводить до зниження врожайності. Обробку слід проводити або до, або після цвітіння.

Загущення посівів на грядках

Через обмежену площу грядок дехто намагається висіяти більше насіння на одному місці. Але щільна посадка заважає нормальному розвитку рослин. Вони отримують менше світла, води та поживних речовин, що негативно впливає на врожай. Варто дотримуватись рекомендованої відстані між рослинами.

У травні варто дотримуватися певних правил на городі (фото: Freepik.com)

Весняна обрізка дерев і кущів у травні

У травні у рослин уже триває активне сокорухання, тому обрізати їх пізно. Пошкодження погано гояться, а сік довго сочиться із ран. Це створює умови для проникнення інфекцій. Обрізку слід проводити в березні - до появи листя та бутонів.

Посадка саджанців із відкритим корінням

У травні саджанці з відкритою кореневою системою вже прокинулись і вкриті листям. Їх висаджувати пізно - вони важко приживаються. Краще використовувати саджанці в контейнерах, які мають закриту кореневу систему. Такі рослини можна висаджувати аж до осені.

Неправильне мульчування

Мульча корисна, але накладати її варто лише після того, як ґрунт добре прогріється. Інакше вона затримає холод, і коріння не розвиватиметься. Не можна класти мульчу на бур’яни чи використовувати матеріали, які закислюють ґрунт. Наприклад, тирсу або хвою не варто використовувати під культури, чутливі до кислотності.

Висадка розсади без загартування

Розсаду, вирощену вдома, не можна одразу висаджувати на город. Вона не звикла до прямих сонячних променів, вітру та перепадів температур. Без підготовки молоді рослини можуть захворіти або загинути. Їх потрібно загартовувати - поступово виносити на вулицю за два тижні до висадки.