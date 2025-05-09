Не сажайте их: 6 "полезных" растений, на которые не стоит тратить силы

Хоть эксперименты с необычными сортами приносят удовольствие, некоторые культуры не оправдывают затраченных усилий. Иногда выращивание определенных овощей превращается в борьбу за территорию или пустую трату сил.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 6 овощах, которые не стоит сажать на огороде, чтобы не пожалеть.

Топинамбур

Этот овощ известен как суперфуд и источник пребиотиков для кишечника. Он действительно дает большой урожай даже без ухода.

Однако топинамбур очень агрессивен - легко захватывает грядки и вытесняет другие культуры. Удалить его с участка потом будет крайне сложно. А еще он может вызвать сильное вздутие живота и проблемы с пищеварением.

Топинамбур способен быстро захватить весь огород (фото: Википедия)

Фиолетовые помидоры фиолетовые помидоры

Темно-фиолетовые томаты выглядят экзотично, но их вкусовые качества часто разочаровывают. Многие сорта оказываются красивыми только внешне, а на вкус - пресные или кислые.

Определить спелость таких плодов трудно, поэтому их собирают недозрелыми. Если вам нужен вкусный урожай, выбирайте проверенные сладкие красные сорта. А для красоты лучше посадить полосатые томаты.

Артишоки

Это гигантские растения до 1,5 метра высотой с колючими листьями, которые занимают много места. Им нужно пространство до 2 метров между кустами, иначе сбор урожая становится невозможным.

При этом один куст дает лишь несколько цветочных бутонов. Готовить артишоки сложно, поэтому выгоднее купить готовые сердцевины в магазине.

Артишоки требуют много места (фото: Википедия)

Гигантские тыквы

Эти овощи впечатляют размерами, но требуют колоссального количества воды, места и ухода. Один куст может занимать до 100 квадратных метров, вытесняя другие культуры. В засуху он быстро вянет, а орошение становится ежедневной проблемой.

Кроме того, плоды часто бывают непригодны к употреблению из-за размера. Пространство лучше отдать более полезным овощам или ягоднику.

Физалис

Физалис имеет необычный вкус, который нравится далеко не всем. Его плоды с легкостью осыпаются, прорастают в большом количестве и захватывают грядки. На следующий год вы найдете множество диких сеянцев по всему участку.

Если плоды оставить гнить, они неприятно пахнут. Лучше обратить внимание на томатильо - родственника физалиса с более мягким вкусом.

Физалис - красивое, но бесполезное растение (фото: Википедия)

Кукамелон

Эти мелкие плоды размером с виноградину внешне напоминают крошечные арбузы. Однако на вкус они кислые, терпкие и совсем не сладкие.

Многие огородники выращивают кукамелон раз и больше не повторяют эксперимент. Тратить место и силы на культуру, которая не приносит удовольствия - нецелесообразно. Если хочется чего-то необычного, лучше выбрать новый сорт огурца или томата.