Рыба "как раки": готовим невероятно вкусный минтай на сковороде

Ингредиенты:

Минтай или хек - 800 г

Лук - 2 шт. (небольшие)

Морковь - 1 шт.

Сливочное масло - небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее)

Стебли укропа - 1 пучок

Лавровый лист - 1 шт.

Соль и черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Помойте и почистите рыбу. Удалите плавники и черную пленку внутри, нарежьте на порционные кусочки. Посолите и пока оставьте.

Лук нарежьте полукольцами, морковь - крупной соломкой, стебли укропа (без верхней зелени) нарежьте крупно.

На сковородку положите сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.

Выложите на сковороду половину лука и морковки. На овощи положите кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпьте укропом, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.

Накройте крышкой и протомите 20-25 минут до полной готовности рыбы.