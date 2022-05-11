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Риба "як раки": готуємо неймовірно смачний минтай на сковороді

Скріншот: Минтай з овочами на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Простий минтай або хек можна неймовірно смачно приготувати з овочами на сковороді. Смак риби за таким рецептом буде нагадувати варені раки.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Минтай або хек - 800 г
  • Цибуля - 2 шт. (невеликі)
  • Морква - 1 шт.
  • Вершкове масло - невеликий шматочок (чим більше, тим буде смачніше і вершковіше)
  • Стебла кропу - 1 пучок
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль і чорний перець за смаком

Покрокове приготування

Помийте і почистіть рибу. Видаліть плавники і чорну плівку всередині, наріжте на порційні шматочки. Посоліть і поки залиште.

Цибулю наріжте півкільцями, моркву - крупною соломкою, стебла кропу (без верхньої зелені) наріжте крупно.

На сковорідку покладіть вершкове масло. Чим більше вершкового масла, тим смачніше буде соус і соковитіше риба.

Викладіть на сковороду половину цибулі і моркви. На овочі покладіть шматочки риби, зверху рештки цибулі і моркви. Все посипте кропом, поперчіть за смаком, додайте лавровий лист.

Накрийте кришкою і протоміть 20-25 хвилин до повної готовності риби.

Раніше ми писали, що буде з організмом, якщо часто їсти рибу.

Також кулінар розповіла, як приготувати скумбрію "як консерви" вдома.

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