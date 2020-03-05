Рябошапка жаловался Богдану на Зеленского: всплыла скандальная переписка

Руслан Рябошапка (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Рябошапка обсуждал свою отставку с поста генпрокурора с экс-главой ОПУ Богданом

Руслана Рябошапку увольняют с должности генерального прокурора Украины - на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта народные депутаты объявили ему о недоверии. За соответствующее решение проголосовали 263 депутатов.

Так, нардепы поддержали постановление, в котором говорилось о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей руководителя ГПУ и о несоответствии им занимаемой должности.

В это время сам генпрокурор находился в сессионной зале и вел оживленную переписку по телефону.

В объектив камер попали фрагменты его текстовых сообщений. Фото опубликовано на сайте издания "Страна".

Как можно увидеть на снимках, Рябошапка общается с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и еще с девушкой по имени "Ксана" (очевидно - Оксана).

Ей главный прокурор Украины написал о том, что президент дал команду увольнять его с должности. Ниже представлен текст переписки:

Ксана: Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине - тем меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень уверенная Рябошапка: угу, я заметил Ксана: И Венедиктова же мочит Рябошапка: Вова дал команду меня уволить Ксана: Тогда жги в парламенте. Силы тебе. Рябошапка: Мерси (Непрочитанные сообщения) Ксана: Смотрим онлайн. Леша в БРДО... 55 тоже будет здесь. Если что, приезжай. Потому что АБ будет дома аж. ... все с*ки. Есть против и воздержавшиеся... зажги их...

Диалог с Богданом выглядел следующим образом:

Рябошапка: Арахамия Богдан: П**ды ему дал Рябошапка: Они наговорили глупостей Богдан: Дети бл*ть дурные Богдан: Ну что там у вас? Рябошапка: А где ты смотришь ТВ?: П**ды ему дал

Руслан Рябошапка в Раде переписывался с Андреем Богданом и женщиной Ксаной (Фото: strana.ua)

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука в отставку, после чего был назначен новый состав Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля.