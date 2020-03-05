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Рябошапка скаржився Богдану на Зеленського: спливло скандальне листування

STYLERПерсони    05.03.2020 - 22:06
Рябошапка скаржився Богдану на Зеленського: спливло скандальне листування
Руслан Рябошапка (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Рябошапка обговорював свою відставку з посади генпрокурора з екс-головою Богданом ОПУ

Руслана Рябошапку звільняють з посади генерального прокурора України - на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня народні депутати оголосили йому про недовіру. За відповідне рішення проголосували 263 депутатів.

Так, нардепи підтримали постанову, в якій йшлося про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків керівника ГПУ і про невідповідність займаної ним посади.

В цей час сам генпрокурор перебував у сесійному залі та вів жваву переписку по телефону.

В об'єктив камер потрапили фрагменти його текстових повідомлень. Фото опубліковано на сайті видання "Страна".

Як можна побачити на знімках, Рябошапка спілкується з екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом і ще дівчиною на ім'я "Ксана" (очевидно - Оксана).

Їй головний прокурор України написав про те, що президент дав команду звільняти його з посади. Нижче представлений текст листування:

Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні - то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена

Рябошапка: угу, я помітив

Ксана: І Венедиктова ж мочить

Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити

Ксана: Тоді жги в парламенті. Сили тобі.

Рябошапка: Мерсі

(Непрочитані повідомлення)

Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, Яякщо що приїжджай. Бо АБ буде вдома аж.

... всі с*ки. Є проти та утрималися.. запали їх...

Діалог з Богданом виглядав наступним чином:

Рябошапка: Арахамія

Богдан: П**ди йому дав

Рябошапка: Вони робили дурниць

Богдан: Діти бл*ть дурні

Богдан: Ну що там у вас?

Рябошапка: А де ти дивишся ТБ?: П**ди йому дав

Руслан Рябошапка в Раді листувався з Андрієм Богданом і жінкою Ксаной (Фото: strana.ua)

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада відправила уряд Олексія Гончарука у відставку, після чого був призначений новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля.

Рада відправляє Рябошапку у відставку: онлайн Скрипін жорстко розніс Зеленського: тобою крутять
Новини України Володимир ЗеленськийотставкаперепискаГенпрокурорАндрій БогданРуслан Рябошапка
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