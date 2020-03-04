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Рада назначила новый Кабмин Шмыгаля

Новости » Политика     04.03.2020 - 19:37
Рада назначила новый Кабмин Шмыгаля
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правительстве остаются вакантными должности четверых министров

Верховная рада Украины назначила новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает корреспондент РБК-Украина.

Назначение нового правительства поддержали 277 нардепов.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий

Отдельно парламентарии проголосуют за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны по президентской квоте.

При этом в Кабмине, по словам Шмыгаля, остаются вакантными должности четырех министров.

Напомним, ранее Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Так, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

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