Рада назначила новый Кабмин Шмыгаля

В правительстве остаются вакантными должности четверых министров
Верховная рада Украины назначила новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает корреспондент РБК-Украина.
Назначение нового правительства поддержали 277 нардепов.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
Отдельно парламентарии проголосуют за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны по президентской квоте.
При этом в Кабмине, по словам Шмыгаля, остаются вакантными должности четырех министров.
Напомним, ранее Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Так, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.