Рулька в пиві: рецепт традиційної страви чеської кухні
Рулька в пиві - ситна та надзвичайно смачна страва чеської кухні. Крім цього, рульку та інші страви зі свинини зазвичай готували в Україні на Щедрий вечір, адже свинина вважалася символом достатку.
Про те, як приготувати рульку в пиві на Щедрий вечір та Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Що потрібно для рульки в пиві
Для того, щоб приготувати рульку в пиві по чеському рецепту, знадобляться такі продукти:
- пиво - 500 мл
- вода (або пиво) - 1 л
- рулька - 1,2-1,7 кг
- селера - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- часник - 3-5 зубчиків
- мед - 1 ст. л.
- гірчиця - 1 ст. л.
- перець гострий - 1 шт.
- лавровий лист - 2-3 шт.
- гвоздика - 4 шт.
- бодян - 3-4 шт.
- перець горошком - 5 шт.
- перець духмяний - 2 шт.
- сіль - до смаку
Як готувати рульку в пиві
Для того, щоб приготувати рульку по-чеськи, спершу м'ясо потрібно промити та почистити від плівок. Потім рульку потрібно замаринувати, нашпигувавши часником.
Для цього почистьте зубчики часнику, розріжте їх вздовж навпіл, зробіть надрізи в рульці та вкладіть часник. Перекладіть рульку в глибоку миску або каструлю та залийте 500 мл пива - краще використовувати темний напій.
Для рівномірного маринування м'яса, рульку потрібно час від часу перевертати. Маринувати рульку потрібно 4-6 годин.
Тим часом почистьте селеру, моркву та цибулю, розріжте овочі навпіл. Якщо цибулю ретельно вимити, шкірку можна не знімати - вона надасть цікавого кольору страві. Перекладіть замариноване м'ясо в каструлю і залийте 1 л води чи пива - в другому випадку рулька буде більш пряною.
Додайте овочі, прянощі та гострий перець. Доведіть рідину до кипіння - після цього рульку потрібно варити протягом близько 1,5 години, накривши посуд кришкою.
Як готувати рульку (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для золотавої скоринки рульку потрібно запекти в духовці, змастивши соусом. Для приготування соусу потрібно змішати гірчицю з медом, додавши декілька ложок бульйону з рульки.
Перекладіть рульку на деко для запікання, влийте в форму 2-3 черпаки бульйону, а поверхню м'яса змастіть соусом. Запікайте рульку протягом 40 хвилин при 180 градусах.
Гарячу рульку в пиві потрібно одразу розібрати на шматочки. Найкраще це м'ясо смакує з квашеними овочами.
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