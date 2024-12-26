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Рулька в пиві: рецепт традиційної страви чеської кухні

Четвер 26 грудня 2024 16:00
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Рулька в пиві: рецепт традиційної страви чеської кухні Як готувати рульку в пиві (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Рулька в пиві - ситна та надзвичайно смачна страва чеської кухні. Крім цього, рульку та інші страви зі свинини зазвичай готували в Україні на Щедрий вечір, адже свинина вважалася символом достатку.

Про те, як приготувати рульку в пиві на Щедрий вечір та Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для рульки в пиві

Для того, щоб приготувати рульку в пиві по чеському рецепту, знадобляться такі продукти:

  • пиво - 500 мл
  • вода (або пиво) - 1 л
  • рулька - 1,2-1,7 кг
  • селера - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 3-5 зубчиків
  • мед - 1 ст. л.
  • гірчиця - 1 ст. л.
  • перець гострий - 1 шт.
  • лавровий лист - 2-3 шт.
  • гвоздика - 4 шт.
  • бодян - 3-4 шт.
  • перець горошком - 5 шт.
  • перець духмяний - 2 шт.
  • сіль - до смаку

Як готувати рульку в пиві

Для того, щоб приготувати рульку по-чеськи, спершу м'ясо потрібно промити та почистити від плівок. Потім рульку потрібно замаринувати, нашпигувавши часником.

Для цього почистьте зубчики часнику, розріжте їх вздовж навпіл, зробіть надрізи в рульці та вкладіть часник. Перекладіть рульку в глибоку миску або каструлю та залийте 500 мл пива - краще використовувати темний напій.

Для рівномірного маринування м'яса, рульку потрібно час від часу перевертати. Маринувати рульку потрібно 4-6 годин.

Тим часом почистьте селеру, моркву та цибулю, розріжте овочі навпіл. Якщо цибулю ретельно вимити, шкірку можна не знімати - вона надасть цікавого кольору страві. Перекладіть замариноване м'ясо в каструлю і залийте 1 л води чи пива - в другому випадку рулька буде більш пряною.

Додайте овочі, прянощі та гострий перець. Доведіть рідину до кипіння - після цього рульку потрібно варити протягом близько 1,5 години, накривши посуд кришкою.

Рулька в пиві: рецепт традиційної страви чеської кухні

Як готувати рульку (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для золотавої скоринки рульку потрібно запекти в духовці, змастивши соусом. Для приготування соусу потрібно змішати гірчицю з медом, додавши декілька ложок бульйону з рульки.

Перекладіть рульку на деко для запікання, влийте в форму 2-3 черпаки бульйону, а поверхню м'яса змастіть соусом. Запікайте рульку протягом 40 хвилин при 180 градусах.

Гарячу рульку в пиві потрібно одразу розібрати на шматочки. Найкраще це м'ясо смакує з квашеними овочами.

До речі, раніше ми писали про те, як обирати та зберігати продукти для новорічного столу.

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Новий рік Рецепти Готування
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