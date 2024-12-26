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Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю

Четвер 26 грудня 2024 11:40
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Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю Новорічний святковий стіл має бути не тільки смачним, але й безпечним (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Новорічні свята у більшості українських родин проходять за столом із різними стравами, тож громадянам нагадали прості правила, які убезпечать дітей і дорослих від неприємних "сюрпризів" і харчових отруєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Як правильно обирати й зберігати продукти

У Держпродспоживслужбі розповіли, що під час закупів і підготовки до свят (як і в будь-які інші дні) обирати, купувати й використовувати потрібно тільки безпечні харчові продукти:

  • робити закупи тільки у спеціально призначених для цього місцях (у торговельних закладах та на агро-продовольчих ринках)
  • під час вибору - уважно вивчати обов'язкову інформацію про товар на маркуванні
  • ні в якому разі не вживати продукти після закінчення терміну їх придатності

Тим часом перше правило під час приготування будь-якого святкового столу - дотримуватись чистоти.

"Перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, на яких будете готувати", - пояснили громадянам.

Крім того, українцям радять:

  • відокремлювати сире м'ясо, птицю й морські продукти від готової їжі та страв
  • користуватись окремим кухонним приладдям (ножами та дошками) для обробки сирих продуктів
  • зберігати продукти у закритому посуді - щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами
  • не розміщувати у холодильнику сирі продукти вище полиць із готовими стравами

Для того, щоб уберегти здоров'я й уникнути отруєнь, у Держпродспоживслужбі дали також низку базових порад - як зберігати продукти (готові страви) належним чином:

  • не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі довше ніж на дві години
  • охолоджувати без затримки усі приготовлені страви та продукти, які швидко псуються (рекомендована температура +4 градуси за Цельсієм і нижче)
  • тримати приготовлені продукти гарячими до подачі на стіл
  • не зберігати приготовлену їжу довго - навіть у холодильнику
  • тістечка та торти з кремом - зберігати в холодильнику (щоб уникнути псування)
  • не змішувати свіжоприготовлену їжу з залишками від попередніх страв - щоб уникнути зараження

"Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких", - підсумували у держслужбі.

Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'юНоворічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю

Правила безпечного святкового столу від Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують продукти на новорічний стіл в Україні.

Читайте також, як новий календар змінив деякі свята в Україні.

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