Новорічний стіл-2025. Як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю
Новорічні свята у більшості українських родин проходять за столом із різними стравами, тож громадянам нагадали прості правила, які убезпечать дітей і дорослих від неприємних "сюрпризів" і харчових отруєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.
Як правильно обирати й зберігати продукти
У Держпродспоживслужбі розповіли, що під час закупів і підготовки до свят (як і в будь-які інші дні) обирати, купувати й використовувати потрібно тільки безпечні харчові продукти:
- робити закупи тільки у спеціально призначених для цього місцях (у торговельних закладах та на агро-продовольчих ринках)
- під час вибору - уважно вивчати обов'язкову інформацію про товар на маркуванні
- ні в якому разі не вживати продукти після закінчення терміну їх придатності
Тим часом перше правило під час приготування будь-якого святкового столу - дотримуватись чистоти.
"Перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, на яких будете готувати", - пояснили громадянам.
Крім того, українцям радять:
- відокремлювати сире м'ясо, птицю й морські продукти від готової їжі та страв
- користуватись окремим кухонним приладдям (ножами та дошками) для обробки сирих продуктів
- зберігати продукти у закритому посуді - щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами
- не розміщувати у холодильнику сирі продукти вище полиць із готовими стравами
Для того, щоб уберегти здоров'я й уникнути отруєнь, у Держпродспоживслужбі дали також низку базових порад - як зберігати продукти (готові страви) належним чином:
- не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі довше ніж на дві години
- охолоджувати без затримки усі приготовлені страви та продукти, які швидко псуються (рекомендована температура +4 градуси за Цельсієм і нижче)
- тримати приготовлені продукти гарячими до подачі на стіл
- не зберігати приготовлену їжу довго - навіть у холодильнику
- тістечка та торти з кремом - зберігати в холодильнику (щоб уникнути псування)
- не змішувати свіжоприготовлену їжу з залишками від попередніх страв - щоб уникнути зараження
"Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких", - підсумували у держслужбі.
Правила безпечного святкового столу від Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують продукти на новорічний стіл в Україні.
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