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Рулька в пиве: рецепт традиционного блюда чешской кухни

Четверг 26 декабря 2024 16:00
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Рулька в пиве: рецепт традиционного блюда чешской кухни Как готовить рульку в пиве (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Рулька в пиве - сытное и очень вкусное блюдо чешской кухни. Кроме этого, рульку и другие блюда из свинины обычно готовили в Украине на Щедрый вечер, ведь свинина считалась символом достатка.

О том, как приготовить рульку в пиве на Щедрый вечер и Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для рульки в пиве

Для того, чтобы приготовить рульку в пиве по чешскому рецепту, понадобятся такие продукты:

  • пиво - 500 мл
  • вода (или пиво) - 1 л
  • рулька - 1,2-1,7 кг
  • сельдерей - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 3-5 зубчиков
  • мед - 1 ст. л.
  • горчица - 1 ст. л.
  • перец острый - 1 шт.
  • лавровый лист - 2-3 шт.
  • гвоздика - 4 шт.
  • бадьян - 3-4 шт.
  • перец горошком - 5 шт.
  • перец душистый - 2 шт.
  • соль - по вкусу

Как готовить рульку в пиве

Для того, чтобы приготовить рульку по-чешски, сначала мясо нужно промыть и почистить от пленок. Затем рульку нужно замариновать, нашпиговав чесноком.

Для этого почистите зубчики чеснока, разрежьте их вдоль пополам, сделайте надрезы в рульке и вложите чеснок. Переложите рульку в глубокую миску или кастрюлю и залейте 500 мл пива - лучше использовать темный напиток.

Для равномерного маринования мяса, рульку нужно время от времени переворачивать. Мариновать рульку нужно 4-6 часов.

Тем временем почистьте сельдерей, морковь и лук, разрежьте овощи пополам. Если лук тщательно вымыть, кожуру можно не снимать - она придаст интересный цвет блюду. Переложите замаринованное мясо в кастрюлю и залейте 1 л воды или пива - во втором случае рулька будет более пряной.

Добавьте овощи, пряности и острый перец. Доведите жидкость до кипения - после этого рульку нужно варить в течение около 1,5 часа, накрыв посуду крышкой.

Рулька в пиве: рецепт традиционного блюда чешской кухни

Как готовить рульку (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для золотистой корочки рульку нужно запечь в духовке, смазав соусом. Для приготовления соуса нужно смешать горчицу с медом, добавив несколько ложек бульона из рульки.

Переложите рульку на противень для запекания, влейте в форму 2-3 черпаки бульона, а поверхность мяса смажьте соусом. Запекайте рульку в течение 40 минут при 180 градусах.

Горячую рульку в пиве нужно сразу разобрать на кусочки. Лучше всего это мясо сочетается с квашеными овощами.

Кстати, ранее мы писали о том, как выбирать и хранить продукты для новогоднего стола.

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