Тарталетки зі шпротами: рецепт ефектної новорічної закуски за декілька хвилин

Бутерброди зі шпротами - поширена закуска на новорічний стіл багатьох українців. Проте цю закуску можна зробити смачнішою та більш вишуканою, приготувавши тарталетки зі шпротами.

Про те, як приготувати на Новий рік тарталетки зі шпротами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для тарталеток зі шпротами

Для того, щоб приготувати тарталетки зі шпротами до Нового року, знадобляться такі продукти:

шпроти - 1 банка

тарталетки пісочні - упаковка

консервована кукурудза - пів банки

огірок - 1 шт.

майонез - 2 ст. л.

сухий часник - 0,5 ч. л.

листя салату - 3-4 шт.

Як готувати тарталетки зі шпротами

Приготування тарталеток зі шпротами не вимагає часу та зусиль. Шпроти потрібно перекласти у велику миску, рідину зливати не потрібно - так смак закуски буде більш насиченим.

Ретельно перемніть консервовану рибу до більш-менш однорідної консистенції. Огірок для тарталеток потрібно помити, відрізати кінці овочу, а потім нарізати огірок на невеликі кубики.

Додайте огірок до шпротів. З консервованої кукурудзи обов'язково злийте рідину, а потім пересипте зернятка до маси для тарталеток.

Оскільки кукурудзи доволі солодка, для збалансування смаку радять додати сушений часник. Втім, його можна замінити на інші спеції. Головне - не використовувати приправ надмірно.

Заправте начинку для тарталеток майонезом - домашнім або магазинним. Ретельно перемішайте інгредієнти для закуски.

Як готувати тарталетки зі шпротами (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Проте начинка не одразу викладається в тарталетки. Щоб зробити просту закуску вишукану та ефектною, помийте та обсушіть листя салату. Розірвіть кожен листок приблизно на чотири частини - так, щоб шматочок був дещо більшим за тарталетку.

Викладіть в кожен кошик з тіста салат. Зверху на зелень обережно викладіть начинку. Поставте тарталетки на тацю - і закуска до Нового року готова.