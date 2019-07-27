У РПЦ нет истории: Евстратий развеял мифы о крещении Руси

Зоря развеял мифы о крещении Руси (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

У архипископа Евстратия (Зоря) жестко высказались по поводу вымыслов "РПЦ"

Архиепископ Евстратий (Зоря) развеял мифы о крещении Руси. В социальной сети Facebook Православная Церковь Украины жестко раскритиковала заблуждение московских священнослужителей о том, что великий князь Владимир крестил все славянские народы, в том числе и россиян.

В ПЦУ опровергли домыслы о тысячелетней истории "РПЦ". В своем посте в Facebook у Епифания вспомнили свидетельства историков и отметили, что во время крещения Руси в 988 году на территории России еще не было людских поселений. Пост в социальной сети стал разгромным для всех заявлений РПЦ, в том числе для излюбленной фразы: "благодаря крещению великорусского князя Владимира Русская православная церковь имеет свою тысячелетнюю историю".

Кроме того, в заявлении говорится, что по свидетельствам различных источников, христианство на землях Руси появилось задолго до крещения при святом князе Владимире.

"Историки и летописцы как первое крещение вспоминают события, связанные со святым князем Оскольдом, который в 880 году, приняв христианство, получил церковное имя Николай, описывающих христианскую деятельность княгини Ольги (в крещении Елены) и уже позже рассказывается о массовое крещение киевлян, осуществленное в 988 году ее внуком, князем Владимиром (в крещении Василием). Имена именно этих крестителей Руси запечатлены в святцах Православной Церкви", - говорится в публикации.

Также ПЦУ развеяла миф о крещении россиян.

"Наш великий киевский князь Владимир крестил в 988 году жителей Киева, но никак не московитян, не говоря уже о россиянах, так как в те далекие времена России еще не было, а на территории нашего будущего соседя росли сплошные леса, поля и дремучие болота. Из Киева христианская вера постепенно распространялась на север, вместе с насаждением власти великого князя киевского, поэтому очень странно, когда "РПЦ" говорит о крещении князем Владимиром России и о "своей 1000-летней истории", – отметили у Епифания.

Зоря развеял мифы о крещении Руси (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, что ранее в МВД призвали не поддаваться на провокации во время Крестного хода УПЦ МП.

Также мы писали, что ПЦУ проведет свой первый крестный ход. Большое событие в религиозной жизни Киева пройдет 28 июля.