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Крестный ход ПЦУ: когда и почему он пройдёт

Новости » Общество    26.07.2019 - 08:00
Крестный ход ПЦУ: когда и почему он пройдёт
Крестный ход (РБК-Украина)

ПЦУ проведет первый Крестный ход после получения автокефалии

Крестный ход в Киеве традиционно приурочен ко Дню крещения Руси. В этом году он впервые пройдет для ПЦУ. Подробнее о том, когда и где состоится Крестный ход 2019 - в материале РБК-Украина.

Зачем проводится Крестный ход

В 988 году князь Владимир установил на землях Киевской Руси-Украины христианство. Точная дата крещения Руси неизвестна, поэтому праздник отмечается в день рождения Владимира Великого (28 июля). Одной из его главных традиций является Крестный ход верующих с иконами и другими христианскими святынями.

К 1031-й годовщине Крещения Руси в столице запланировано несколько мероприятий. Торжественные молебны и Крестный ход проведут автокефальная Православная церковь Украины, УПЦ и УПЦ КП.

Крестный ход ПЦУ

Для поместной Православной церкви Украины празднование Крещения Руси в 2019 году станет первым после объединения. Украинский Крестный ход во главе с Блаженнейшим митрополитом Епифанием пройдет в Киеве 28 июля. 

  • С 08:30 в Софии Киевской начнется божественная литургия.
  • В 10:30 Крестный ход проследует от Софийского собора через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, ул. Трехсвятительскую до парка Владимирская горка.
  • У памятника князю Владимиру будет совершен торжественный молебен.

По случаю празднования Крещения Руси, 28 июля с 11:00 до 13:30 в столице ограничат движение транспорта на участке Владимирского проезда от Софийской до Михайловской площади.

Крестный ходФото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Крестный ход 2019 от УПЦ и УПЦ КП

Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет Крестный ход во главе с Патриархом Филаретом 28 июля в 12:00 у Владимирского кафедрального собора.

Крестный ход Украинской православной церкви (Московского патриархата) состоится 27 июля в 13:30 по маршруту от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. 28 июля в 09:00 пройдет литургия у Успенского собора.

Напомним, в прошлом году Крестный ход проводился в поддержку единой церкви. В шествии приняло участие около 20 тыс. человек.

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