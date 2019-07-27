У РПЦ немає історії: Євстратій розвіяв міфи про хрещення Русі

Зоря розвіяв міфи про хрещення Русі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У архіпископа Євстратія (Зоря) жорстко висловилися з приводу вигадок "РПЦ"

Архієпископ Євстратій (Зоря) розвіяв міфи про хрещення Русі. У соціальній мережі Facebook Православна Церква України жорстко розкритикувала оману московських священнослужителів про те, що великий князь Володимир хрестив всі слов'янські народи, в тому числі і росіян.

У ПЦУ спростували домисли про тисячолітнью історію "РПЦ". У своєму пості в Facebook у Єпіфанія згадали свідчення істориків та зазначили, що під час хрещення Русі у 988 році на території Росії ще не було людських поселень. Пост у соціальній мережі став розгромним для всіх заяв РПЦ, в тому числі для улюбленої фрази: "завдяки хрещенню великоросійського князя Володимира Російська православна церква має свою тисячолітню історію".

Крім того, у заяві йдеться, що за свідченням різних джерел, християнство на землях Русі з'явилася задовго до хрещення при святому князеві Володимирі.

"Історики та літописці як перше хрещення згадують події, пов'язані зі святим князем Оскольдом, який у 880 році, прийнявши християнство, одержав церковне ім'я Микола, що описують християнську діяльність княгині Ольги (у хрещенні Олени) і вже пізніше розповідається про масове хрещення киян, здійснене у 988 році її онуком, князем Володимиром (у хрещенні Василем). Імена саме цих хрестителів Русі відображені у святцях Православної Церкви", - йдеться у публікації.

Також ПЦУ розвіяла міф про хрещення росіян.

"Наш великий київський князь Володимир хрестив у 988 році мешканців Києва, але ніяк не московитян, не кажучи вже про росіян, так як в ті далекі часи Росії ще не було, а на території нашого майбутнього соседя росли суцільні ліси, поля і дрімучі болота. З Києва християнська віра поступово поширювалася на північ, разом з насадженням влади великого князя київського, тому дуже дивно, коли "РПЦ" говорить про хрещення князем Володимиром Росії і про "свою 1000-річну історію", – зазначили у Епіфанія.

Зоря розвіяв міфи про хрещення Русі (скріншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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