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Крестный ход УПЦ МП: в МВД призвали не поддаваться на провокации

Новости » Общество    27.07.2019 - 14:04
Крестный ход УПЦ МП: в МВД призвали не поддаваться на провокации
Фото: участники крестного хода УПЦ МП (mvs.gov.ua)

Все правоохранители столицы обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) призывали не поддаваться на провокации во время крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве 27 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД на странице в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, планируется, что участие в крестном ходе УПЦ МП улицами украинской столицы примут более 20 тысяч верующих. Все подразделения киевской полиции обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий ко дню 1031-й годовщины крещения Киевской руси.

"Призываем участников мероприятий не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Крестный ход УПЦ МП: в МВД призвали не поддаваться на провокации

 

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с проведением крестного хода УПЦ МП в Киеве 27 июля ограничат движение транспорта по улицам города. Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Возглавит крестный ход предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Шествие начнется в 10:30 от Софии Киевской через Владимирский проезд и Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Из-за крестного хода в Киеве изменит маршрут общественный транспорт Участие в крестном ходе в Киеве примут более 20 тыс. человек, - полиция
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныКрестный ход
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