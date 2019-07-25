ПЦУ проведет свой первый крестный ход

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Крестный ход ПЦУ возглавит Епифаний

Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Как сообщается, возглавит крестный ход глава ПЦУ, митрополит Епифаний.

"В этом году 28 июля 2019 года мы будем отмечать 1031-летие Крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход. Маршрух крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

"В 11:00 возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру, будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Отметим, крестный ход планируют также провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30. Шествие планируется от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. УПЦ КП проведет крестный ход в воскресенье, 28 июля, около 12:00 вокруг Владимирского собора.

Напомним, как писало РБК-Украина, в прошлом году в праздновании дня крещения Руси 28 июля принимал участие на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Отметим, из-за крестного хода в Киеве обычно ограничивают движение транспорта. Будут ли вводиться ограничения движения транспорта в Киеве в этом году пока не известно.