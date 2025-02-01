За розшифрування стародавнього письма долини Інду обіцяють премію в 1 млн доларів: що про нього відомо

Система письма, відома як Харапське письмо або шрифт долини Інду (IVS), була створена однією з найдавніших цивілізацій, що існувала на території сучасної Індії та Пакистану приблизно 5300 років тому.

Вона процвітала в епоху бронзового віку, але згодом таємничо зникла, залишивши після себе тисячі нерозшифрованих написів.

Перше відкриття IVS зробив у 1875 році археолог сер Олександр Каннінгем, який виявив кам'яну печатку із зображенням бика та серією незрозумілих символів.

За півтора століття було знайдено тисячі подібних печаток, кожна з яких містила короткі послідовності знаків. На жаль, ці написи надто стислі, щоб піддатися легкому дешифруванню.

Харапське письмо (фото: harappa.com)

На відміну від єгипетських ієрогліфів, які вдалося розшифрувати завдяки Розеттському каменю, IVS не має жодного відомого артефакту для порівняння з іншими мовами.

Усі знайдені зразки написів містяться на невеликих керамічних або кам'яних предметах, що, ймовірно, використовувалися у торгівлі, а не для релігійних чи літературних цілей.

Харапське письмо (Фото: harappa.com)

У 2024 році головний міністр індійського штату Таміл Наду, Мутувел Карунаніді Сталін, оголосив, що будь-хто, хто зможе розшифрувати IVS до задоволення експертів, отримає премію в 1 мільйон доларів.

Це нагадує подібний виклик Vesuvius Challenge, оголошений у 2023 році, що допоміг розкрити давньоримські тексти, обвуглені під час виверження Везувію.

Якщо конкурс виявиться успішним, це може надихнути нові наукові ініціативи для розшифрування інших таємничих писемностей.

Наприклад, система "Лінійна А", створена мінойцями на Криті, також досі залишається нерозшифрованою. Не менш загадковими є гліфи Ронгоронго з острова Пасхи та легендарний рукопис Войнича, зміст якого залишається нерозгаданим понад 500 років.