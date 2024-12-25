Вчений назвав місце, де може бути до 250 затонулих кораблів зі скарбами

Моря та океани нашої планети зберігають таємниці сотень кораблів, які потонули разом зі скарбами в різних куточках світу. У Португалії визначили місце, де на дні може бути поховано не менш ніж 250 таких кораблів з коштовностями.

Що відомо про ці кораблі та де вони могли затонути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Euronews.

Археолог та дослідник Алехандро Монтейру з Університету Нова в Лісабоні нещодавно поділився висновками, які ґрунтуються на детальній базі даних корабельних аварій. Він зібрав багато даних, починаючи з 1500-х років, коли стали доступними історичні записи.

Вченому вдалося ідентифікувати 8620 уламків різних кораблів в португальських водах, і близько 250 з яких містять втрачені скарби. Також він вказав, що усі ці кораблі потонули у прибережних водах материкової Португалії та води навколо Азорських островів і Мадейри.

"Я задокументував близько 7500 затонулих кораблів уздовж узбережжя материка, 1000 біля Азорських островів і 120 поблизу Мадейри. Я знаю, наприклад, що біля узбережжя Трої стоїть іспанський корабель 1589 року під назвою Nossa Senhora do Rosario. Я дослідив його історію і навіть знаю ім'я матері капітана. Офіційні записи показують, що він перевозив 22 тони золота та срібла", - розповів дослідник.

Однак за словами Монтейру, уряд країни не відреагував на дослідження, яке вже було опубліковане та ніяких дій щодо тих кораблів вжито не було.

"Ми знаємо, що існує 250 кораблів зі скарбами, і рано чи пізно будівельний проєкт або щось подібне виявить один з них. Проте не має плану на випадок непередбачених обставин, щоб захистити такі відкриття", - каже вчений.

Але ймовірність того, що є ризик рейдів шукачів скарбів на вказані місця, він відкинув та пояснив: "Це малоймовірно, оскільки більшість уламків поховані під піском".