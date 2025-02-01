За расшифровку древнего письма долины Инду обещают премию в 1 млн долларов: что о нем известно

Система письма, известная как Харапское письмо или шрифт долины Инда (IVS), была создана одной из древнейших цивилизаций, существовавшей на территории современной Индии и Пакистана примерно 5300 лет назад.

Она процветала в эпоху бронзового века, но впоследствии таинственно исчезла, оставив после себя тысячи нерасшифрованных надписей.

Первое открытие IVS сделал в 1875 году археолог сэр Александр Каннингем, который обнаружил каменную печать с изображением быка и серией непонятных символов.

За полтора века было найдено тысячи подобных печатей, каждая из которых содержала короткие последовательности знаков. К сожалению, эти надписи слишком сжаты, чтобы поддаться легкой дешифровке.

Харапское письмо (фото: harappa.com)

В отличие от египетских иероглифов, которые удалось расшифровать благодаря Розеттскому камню, IVS не имеет ни одного известного артефакта для сравнения с другими языками.

Все найденные образцы надписей содержатся на небольших керамических или каменных предметах, которые, вероятно, использовались в торговле, а не для религиозных или литературных целей.

Харапское письмо (Фото: harappa.com)

В 2024 году главный министр индийского штата Тамил Наду, Мутувел Карунаниди Сталин, объявил, что любой, кто сможет расшифровать IVS к удовлетворению экспертов, получит премию в 1 миллион долларов.

Это напоминает подобный вызов Vesuvius Challenge, объявленный в 2023 году, который помог раскрыть древнеримские тексты, обугленные во время извержения Везувия.

Если конкурс окажется успешным, это может вдохновить новые научные инициативы для расшифровки других таинственных письменностей.

Например, система "Линейная А", созданная минойцами на Крите, также до сих пор остается нерасшифрованной. Не менее загадочными являются глифы Ронгоронго с острова Пасхи и легендарная рукопись Войнича, содержание которой остается неразгаданным более 500 лет.