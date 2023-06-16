Чохли більше не знадобляться? Apple запатентовала унікальний корпус для смартфонів

Свого часу Стів Джобс був проти того, аби iPhone "запаковували" в пластикові чохли. Нещодавно виявилось, що технологічний гігант Apple отримав новий патент, який описує "стійкий до стирання" корпус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

На зображеннях в документі можна побачити пояс з міцних мікрочастин, менших за розмір кінчика олівця, який простягається над задньою панеллю iPhone та, як стверджується, захищає пристрій від механічних ушкоджень. Компанія вважає, що "стійкі до стирання" намистини можуть бути виготовлені з:

металів;

скла;

кераміки;

інших придатних матеріалів.

Згідно з патентом, намистинки "можуть бути вбудовані в пластиковий матеріал", що дозволяє припустити, що задня панель iPhone буде схожа на полікарбонат попередніх бюджетних моделей iPhone: 5S і 5C.

Зокрема намистинки "можуть виступати над верхньою поверхнею пластикового матеріалу".

Фото: Apple запатентовала унікальний корпус для смартфонів (image-ppubs.uspto.gov)

Патент, зі свого боку, був проданий 26 вересня 2017 року, однак виданий й оприлюднений Відомством з патентів і торгових марок США лише минулого вівторка.

Новий патент компанії, який отримав назву "просторові композити" натякає на те, що Apple все ж має плани розділити довговічність й гламур.

"Такі грані можуть відбивати світло в певних напрямках, що може створювати бажаний зовнішній вигляд, відображення, зображення або колір", - зазначається в патенті.

Зокрема документ вказує на те, що більш стійкі до подряпин iPad, MacBook та інші пристрої також можуть бути в процесі розробки.

Літня презентація Apple

5 червня американська компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2023 під час якої презентувала нові продукти, серед яких:

революційні окуляри Apple Vision Pro;

Watch OS 10;

macOS Sonoma;

iPadOS 17;

наступна версія мобільної ОС iOS 17;

MacPro на процесорі M2 Ultra;

Mac Studio;

новий MacBook Air.

Усі подробиці про нові гаджети та їх особливості можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.