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Розпочався прийом заяв на вступ у ВНЗ. Як правильно подати документи

Як правильно подати документи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

19 липня розпочався прийом заяв до закладів вищої освіти для вступників на основі 11-ти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра. Документи можна подати до 31 липня.

Про те, як правильно це зробити, пише МОН в Facebook.

Як подати заяву онлайн

Слідуйте наступним вказівкам:

  • зареєструйтеся або увійдіть у вже створений кабінет на сайті за цим посиланням
  • заповніть необхідні дані в електронному кабінеті
  • у модулі "Подання заяв" знайдіть та виберіть бажану конкурсну пропозицію
  • оберіть джерело фінансування
  • встановіть пріоритети для заяв на бюджет
  • зазначте, чи здобували раніше обраний ступінь
  • визначте, за результатами якого випробування вступаєте (НМТ або ЗНО)
  • додайте текст мотиваційного листа
  • перевірте, чи правильно все зазначили, та підтвердіть подання заяви

А щоб ви були впевнені у правильності дій, користуйтесь інструкціями з відео нижче.

На що потрібно звернути увагу вступникам

Вступниками потрібно врахувати наступні моменти:

  • після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Тому перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв
  • загалом до ЗВО можна подати 20 заяв, з них максимально 5 на бюджет, інші - на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 - це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу
  • в джерелах фінансування можна вибрати бюджет та контракт (якщо не отримаєте бюджетне місце, то автоматично візьмете участь у конкурсі на контракт за тією ж заявою), або тільки контракт
  • якщо ви маєте пільгу, то спершу зверніться до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у реєстр. А під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги
  • скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти. Після цього заяву скасувати можна тільки з втратою пріоритету
  • день подання заяви не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня, а надання рекомендацій на контракт - з 9 серпня.

Раніше ми писали про те, як правильно скласти мотиваційний лист і подати у ВНЗ.

Читайте також про те, які ВНЗ увійшли у рейтинг найкращих в Україні.

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