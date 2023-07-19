Розпочався прийом заяв на вступ у ВНЗ. Як правильно подати документи

19 липня розпочався прийом заяв до закладів вищої освіти для вступників на основі 11-ти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра. Документи можна подати до 31 липня.

Про те, як правильно це зробити, пише МОН в Facebook .

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня , а надання рекомендацій на контракт - з 9 серпня .

А щоб ви були впевнені у правильності дій, користуйтесь інструкціями з відео нижче.

Раніше ми писали про те, як правильно скласти мотиваційний лист і подати у ВНЗ.

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