Начался прием заявлений на поступление в вузы. Как правильно подать документы

19 июля начался прием заявлений на поступление в вузы для абитуриентов на основе 11-ти классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста и профессионального младшего бакалавра. Документы можно подать до 31 июля.

О том, как правильно это сделать, пишет МОН в Facebook .

Списки абитуриентов на бюджет обнародуют до 5 августа , а предоставление рекомендаций на контракт - с 9 августа .

А чтобы вы были уверены в правильности действий, следуйте инструкциям в видео ниже.

Раньше мы писали о том, как правильно составить мотивационное письмо и подать в вузы.

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