Остапчук одружився з 22-річною коханою (фотодоказ)

Володимир Остапчук та його молода кохана Катерина Полтавська заінтригували шанувальників натяком на розпис. 38-річний телеведучий та 22-річна журналістка поділилися в мережі "промовистими" фото з паспортного сервісу, де можна в найкоротші терміни оформити одруження.

Знімками селебриті поділилися у своїх stories в Instagram.

Варто зазначити, що зі своєю другою дружиною Остапчук розлучився лише кілька місяців тому. І невдовзі після офіційного розірвання шлюбу з нотаріусом Крістіною Горняк стало відомо про нові стосунки телеведучого.

Володимир і Катерина живуть разом, і охоче діляться у мережі романтичними фотозвітами про спільні поїздки. Пара у грудні відвідувала звільнений Херсон, зустрічала Новий рік у Львові, потім відпочивала у Трускавці.

Також знаменитість нерідко "хизується" кулінарними шедеврами від своєї коханої, показуючи приготовані дівчиною страви на сніданки, обіди та вечері в домашній обстановці.

Катерина Полтавська (фото: facebook.com/profile)

22 лютого Остапчук виклав у мережі знімок у сторіс біля столичного паспортного центру, де відбувається державна реєстрація шлюбів.

Кадр він підписав лаконічним "Finally" ("Нарешті"), додавши для уточнення дату, а ще - сердечко.

Остапчук повідомив про візит у сервіс-центр "Готово!" (фото: скрін instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Водночас Катерина показала фото із самого Центру біля паспортних столів, де працівники приймають заявки та обслуговують клієнтів. Відразу красується покажчик документ-сервісу "Готово!" Полтавська також супроводила знімок написом "22.02.2023", і додала таке ж сердечко.

Трохи пізніше дівчина відреагувала на реакцію користувачів мережі та всім подякувала за привітання.

Катерина Полтавська дякує шанувальникам за поздоровлення (фото: скрін instagram.com/poka.tya)

Вдаватися до деталей та роз'яснень Остапчук не став, і далі... вирушив у спортзал, показавши на відео, як проводить вечір середи.

Попередні шлюби Остапчука

Нагадаємо, що телеведучий у 2019 році подав на розлучення зі своєю ровесницею, дружиною Оленою Войченко після 15 років стосунків (з них 12 - в офіційному шлюбі). У пари двоє спільних дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. Згодом колишні бурхливо з'ясовували стосунки у ЗМІ та соцмережах.

Остапчук та Войченко познайомилися у далекому 2002 році. Володимир та його майбутня дружина навчалися в одному вузі, а їхня перша зустріч відбулася на перерві біля магазину. Одружилися Вова та Олена у серпні 2007 року.

Володимир з першою дружиною Оленою (instagram.com/vova_ostapchuk)

З другою дружиною, на два роки молодшою його нотаріусом, Крістіною Горняк Остапчук офіційно побралися невдовзі після розлучення, у жовтні 2020-го. З Христиною у шлюбі вони пробули два роки та навіть встигли звести новий будинок. Добудувати який, утім, завадила війна.

Про їхнє розлучення стало відомо у жовтні 2022-го.

Володимир з другою дружиною Христиною (instagram.com/vova_ostapchuk)