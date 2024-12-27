Розовий з "Ліги сміху" показав себе після коми й розкрив наслідки важкого поранення: "Уламок пробив шолом"

"Це фото було зроблено в перші дні, коли я вийшов з коми, після уламкового поранення голови. 120-а міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і, частково, ліву півкулі мозку. Прикиньте - хедшот, а я все ж таки живий. Але є деякі нюанси", - написав ветеран.

Також Розовий розповів, які наслідки спричинило поранення. У нього геміпарез (слабкість або параліч частини тіла), спастичність (підвищений м'язовий тонус) лівих кінцівок, та зорово-просторове порушення.

Віктор Розовий показав себе після коми, в яку впав внаслідок важкого поранення (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

"Через те, що частково було уражено й ліву півкулю мозку, то є парез правої стопи. У мене луснули барабанні перетинки і я погано чую на ліве вухо, права ж перетинка відновилась сама. По когнітиву ніби все - плюс/мінус ок, окрім того, що мені трішки важкувато концентрувати увагу, бо легко відволікаюсь на якісь дрібниці", - розповів комік.

Він зазначив, що не знає, чи зможе повернутися до того фізичного стану, в якому був до поранення, до 21 березня 2024 року в Орлівці, під Авдіївкою. Але Розовий точно не планує здаватися.



"Єдине, що я знаю точно - це те, що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був вчора. А цей пост - нагадування мені самому і всім оточуючим, що тепер відлік йде не від мого стану до поранення, а з моменту, коли була зроблена ця знимка", - додав Віктор.

У коментарях під дописом юзери підтримали гумориста.

"Вікторе, ти приклад для багатьох. Як тримати такі непрості удари", - написав Анатолій Анатоліч.

"Ви крутий! А ваша дружина - це (любов). Захоплююся!" - написала Раміна Есхакзай.

Користувачі бажають Розовому максимального відновлення й залишили наступні коментарі:

"Тримайся, титане, ти приклад для багатьох. Приємно буде бачити як ти будеш бігати"

"Я вболіваю за твоє скоріше відновлення і відновлення всіх наших поранених хлопців"

"Підтримую вас, дякую. Бажаю, щоб ваші плани, мрії і наміри здійснились".

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про Віктора Розового

Віктор Розовий - український комік, відомий як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна", яка перемогла у третьому сезоні "Ліги сміху". На тлі повномасштабної війни він став на захист України.

Після важкого поранення Віктор проходить тривалу реабілітацію. Він вже повернувся в "Лігу сміху", але не як учасник. Розовий став новим редактором проекту.

Розовий повернувся в "Лігу сміху" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)