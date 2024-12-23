"Мені гидко", "Цинізм і дволикість". Хто з зірок розкритикував Олександра Усика і чому

На відміну від тих знаменитостей, хто привітав Олександра Усика з перемогою у бою з Ф'юрі , є й ті, хто виявився про нього не найкращої думки.

Віктор Розовий

Комік записав низку stories, у яких детально пояснив свою думку, чому не надто радіє перемозі Усика та взагалі не сприймає його персону позитивно.

"Товариство, я не хочу псувати вам якесь свято, але Усик же - пє**х, пєту**ра просто… Виправте мене, якщо я не правий. Ой, а хто це організовує турніри для молоді з боксу в Криму у 2014-му році з губернатором на той момент уже Криму - Аксьоновим? Невже це наш український козакЯ який гопак танцює перед виходом?" - в іронічній формі поцікавився Розовий.

"Жовтень, 2014-й рік, чи як це правильно сказати - октябрь? І Усик вже, дивіться, який молодець, хвилюється за молодь у Криму, щоб молодь по під'їздах не шлялася, щоб боксом займалася, щоб спорт був у неї на першому місці", - додав він.

Віктор Розовий розкритикував Олександра Усика (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Також Розовий пригадав інтерв'ю Усика, де той говорив, що "Крим належить тим, хто там живе", а потім у 2022 році в його будинок під Києвом заїхали окупанти і жили там. У соцмережах згодом спортсмен чи його дружина скаржилися на те, що в їхньому домі тепер живуть вороги.

"Так виходить, що це не їхня квартира, а тих, хто там живе? А для тих, хто каже аргумент, що Усик прославляє Україну на весь світ, подумайте про цю ситуацію з точки зору, наприклад, людей у Сомалі. Їх також знають у світі завдяки сомалійським піратам", - зауважив зірка "Ліги сміху".

Віктор Розовий розкритикував Олександра Усика (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Донька Ірини Фаріон

Софія Семчишин пригадала, як рік тому Олександр Усик зачитав вірш на честь її матері, у якому поставив питання "скільки душ загубила" покійна мовознавиця.

Тому після перемоги боксера над Ф'юрі жінка не стала приховувати обурення та прокоментувала його заяву про присвяту бою всім матерям України.

"Ти присвятив свою перемогу матерям України? Моя мама вбита! Дивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сім'ю образив. Мені гидко, що зараз вся Facebook-сторінка про цей поєдинок. А я хочу, щоб вона була про наших захисників," - підкреслила донька Фаріон.

Олександр Усик публічно критикував Ірину Фаріон, яку вбили у липні цього року (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Вірш, про який згадує Софія, з'явився у мережі в листопаді минулого року, і його боксер зачитав російською мовою. У цьому поетичному уривку спортсмен питає:

"Скільки душ занапастила Фаріон і скільки написала листів у контору червоних груш? Ви - агент Кремля, і вже точно тут до бабки не ходи. Я бажаю вам достроково щастя, радості і любові".

"Пташка" з Азовсталі

Парамедикиня також опинилася у списку тих, хто критикував Олександра Усика. Катерина Поліщук "наїхала" на боксера за його "православ'я". Вона звернула увагу, що на боксерському спорядженні українця є середньовічний знак "харизма", який має причетність до РФ.

Катерина Поліщук критикувала Усика (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Цікаве спостереження. Емблема "сорок сороков", російської релігійної організації, що активно підтримує окупацію України. В ЗМІ пишуть, що геральдика не належить РПЦ, а є древньою символікою фрази "Христос-Помазаний". Але чому б нам не одягати відомий знак, яка не є власністю відомої нацистської партії, а є древнім солічним символом?" - цікавилася поетеса.

"Здається, це цинізм і дволикість. Я поважаю Олександра як спортсмена і дуже люблю дивитись його бої. Проте на мою скромну думку, будучи обличчям України на спортивній арені світу, легалізувати подібні погляди та речі - як мінімум неетично та двулико", - також зазначала захисниця-парамедикиня.

Катерина Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Що відомо про бій Усик - Ф'юрі 2

Бій, який відбувся в ніч з 21 на 22 грудня, пройшов у Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Поєдинок тривав 12 раундів і завершився перемогою українця. Він став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

По завершенню події спортсмен сказав, що присвячує свій реванш матері, а також усім матерям України. Перемогу над Ф'юрі вперше у травні цього року він присвятив батькові.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)