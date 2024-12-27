Розовый из "Лиги смеха" показал себя после комы и раскрыл последствия тяжелого ранения: "Осколок пробил шлем"

Комик Виктор Розовый, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины отправился на фронт, в марте 2024 года получил тяжелое ранение. И только сейчас он рассказал, с какими последствиями ему пришлось столкнуться.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram Розовый показал, как выглядел после комы, и почему эта фотография для него очень важна.
"Это фото было сделано в первые дни, когда я вышел из комы, после осколочного ранения головы. 120-ая мина упала меньше метра от моего окопа, осколок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и, частично, левое полушария мозга. Прикиньте - хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы", - написал ветеран.
Также Розовый рассказал, какие последствия повлекло ранение. У него гемипарез (слабость или паралич части тела), спастичность (повышенный мышечный тонус) левых конечностей, и зрительно-пространственное нарушение.
Виктор Розовый показал себя после комы, в которую впал в результате тяжелого ранения (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
"Из-за того, что частично было поражено и левое полушарие мозга, то есть парез правой стопы. У меня лопнули барабанные перепонки и я плохо слышу на левое ухо, правая же перепонка восстановилась сама. По когнитиву вроде все - плюс/минус ок, кроме того, что мне немного трудновато концентрировать внимание, потому что легко отвлекаюсь на какие-то мелочи", - рассказал комик.
Он отметил, что не знает, сможет ли вернуться к тому физическому состоянию, в котором был до ранения, до 21 марта 2024 года в Орловке, под Авдеевкой. Но Розовый точно не планирует сдаваться.
"Единственное, что я знаю точно - это то, что я каждый день буду становиться лучше, чем был вчера. А этот пост - напоминание мне самому и всем окружающим, что теперь отсчет идет не от моего состояния до ранения, а с момента, когда был сделан эта снимок", - добавил Виктор.
В комментариях под постом юзеры поддержали юмориста.
"Вікторе, ти приклад для багатьох. Як тримати такі непрості удари", - написал Анатолий Анатолич.
"Ви крутий! А ваша дружина - це (любов). Захоплююся!" - написала Рамина Эсхакзай.
Пользователи желают Розовому максимального восстановления и оставили следующие комментарии:
Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Виктор Розовый - украинский комик, известный как участник команды "Загорецкая Людмила Степановна", которая победила в третьем сезоне "Лиги смеха". На фоне полномасштабной войны он стал на защиту Украины.
После тяжелого ранения Виктор проходит длительную реабилитацию. Он уже вернулся в "Лигу смеха", но не как участник. Розовый стал новым редактором проекта.
Розовый вернулся в "Лигу смеха" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)
К слову, ранее Розовый впервые рассказал, что делал на фронте.
Кроме этого, недавно Розовый публично раскритиковал Усика.