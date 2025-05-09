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Що сказати при знайомстві: фрази, які точно спрацюють у барі, на вулиці та в магазині

П'ятниця 09 травня 2025 20:20
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Що сказати при знайомстві: фрази, які точно спрацюють у барі, на вулиці та в магазині Як легко познайомитися у барі, в магазині або на вулиці (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Це сталося зненацька: ви стоїте у черзі за кавою, роздивляєтеся помідори в супермаркеті чи ловите чийсь погляд у барі - і… щось клацає всередині. Тільки от питання: що сказати, щоб не злякати, не здатися нав'язливим і точно не пролунати банально?

Як познайомитися у людному місці та вразити співрозмовника з першої фрази, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

У 2025 році знайомитися "в реалі" стало майже екзотикою, але саме це і вражає. Несподівана фраза в черзі за кавою чи влучне слово в барі можуть дати більше, ніж сотня свайпів у додатку.

"Сказати банальне "Привіт" або "Як справи?" - це зовсім не стратегія. Якщо ви хочете зав'язати цікаву розмову з незнайомою людиною, то важливо сказати не те, що першим спало вам на думку, а те, що справді зачепить", - каже експерт.

Він додав, що насправді чарівної та універсальної фрази не існує. Але є ви - справжні, живі, щирі. Це вже велика перевага.

Не намагайтеся вразити

Краще - зацікавити. Спробуйте звернутися до контексту:

  • "Ці помідори сьогодні виглядають підозріло щасливо. Можливо, знак долі?"
  • "Я не експерт у винах, але ви виглядаєте як людина, яка знає, що вибирає. Що порадите?"
  • "Схоже, ми обоє застрягли у черзі до бармена…"
  • "Я тут вже 5 хвилин стою, може ви щасливіші у замовленнях?"
  • "Здається, цей день стане кращим, якщо я вам скажу привіт"
  • "Не можу обрати вино, бо улюбленого немає. Може щось порадите?"
  • "Зізнаюсь чесно - наважився підійти тільки тому, що ви посміхнулись. Це безпечно?"

Питайте про щось цікаве

У магазині можна спитати пораду стосовно продуктів чи де знаходиться той або інший відділ, на вулиці - простір необмежений, від жарту про дивний колір листя до питання про те, якої породи собака, що пробігла по вулиці.

"Жарт, легка самоіронія, щирість - працюють краще, ніж завчені фрази. Звертайте увагу на реакцію. Зацікавлення - йдемо далі. Дискомфорт - чемно відступаємо", - радить фахівець.

Не забувайте: завдання не вразити, а почати діалог. А далі - вже ваша харизма й тонка інтуїція.

"Бо знайомство - це не про правильні слова. Це про сміливість зробити крок. Іноді - просто сказати: "Привіт. Можна присісти поруч?" - резюмує Віталій Курсік.

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