Развод или мирное сосуществование? Что делать, если любовь прошла, а брак - нет
Когда любовь угасает, но штамп в паспорте остается, многие задаются вопросом: а дальше что? Жить как соседи, пытаться восстановить эмоциональную связь или уйти? Ситуация, когда чувства уже давно прошли, а быт держит людей вместе, стала распространенной.
Что делать, когда чувства уже угасли, но брак продолжается, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Любовь исчезла или просто спит?
Чувства со временем трансформируются и не всегда складывается так, что во что-то светлое. Нежность и страсть начинают теряться в быту, усталости, отсутствии работы над эмоциональной близостью. Некоторые пары признают молча - романтика и страсть исчезли.
Что же делать, когда брак держится на быте, детях, ипотеке или совместном бизнесе, а чувств уже давно нет? Это вопрос, который не принято ставить вслух.
"Но он бьет внутри как метроном. Я больше не люблю. Но мы столько лет вместе. У нас дети, общая квартира, кредит, бизнес, воспоминания. Привычка. Могу ли я просто взять и уйти? Но и остаться - уже нет сил. Нет нежности. Нет желания. Тело холодное. Прикосновение чужое", - описал мысли людей, которые оказались в такой ситуации эксперт.
Он добавил, людям приходится жить в этом странном пространстве между "не могу так дальше" и "не могу все разрушить". И часто человек не задумывается, что этот постоянный выбор может указывать как на то, что чувства не исчезли, так и на то, что чем дальше - тем хуже.
Как понять, что любовь исчезла
- Отсутствие телесного контакта (не только секс, но и объятия, поцелуи, взгляды)
- Время проводить вместе стало неинтересно
- Вы чаще молчите, чем говорите
- В голове часто блуждает мысль: "Я бы сейчас жил (жила) совсем по-другому"
- Близость с другим человеком, хотя бы эмоциональная, уже не кажется вам плохим поступком
Стоит ли сохранять брак, когда любовь угасла?
Нет универсального ответа. Но есть честные вопросы.
- Что между нами еще есть, кроме прошлого?
- Какой опыт мы даем своим детям?
- Это партнерство - или сожительство на автомате?
- Если бы не было ни детей, ни ипотеки - я бы остался?
"Попробуй увидеть ваши отношения не как "все или ничего", а как пространство для выбора. Иногда чувства можно восстановить. Иногда - честно сказать себе: мы стали друг другу родными, но больше не являемся парой. А бывает, что брак продолжает жить, но в новой форме - как дружеское партнерство. Не все любви имеют сексуальное продолжение, и не все браки - обязательную страсть", - советует Виталий Курсик.
Он объяснил, что люди часто путают эмоциональный комфорт с привычкой. Но привычка без чувств - это фактически проживание жизни на автопилоте.
Когда вы сможете понять, что происходит с вашими отношениями и браком, какие у вас есть чувства и чего действительно хотите делать дальше, стоит сделать следующий шаг:
- Честный и откровенный разговор с партнером
- Семейная терапия
- Оценка всего, что вас держит вместе
- Понимание - вам надо разойтись или остаться вместе
- Рассмотреть вариант развода - как нового этапа в жизни обоих, а не как трагедию
"И еще одно важное. Сохранить брак - не всегда равно сохранить себя. А иногда наоборот: уходить - не бегство, а способ жить честно. Поэтому, вместо спрашивать себя "стоит ли сохранять брак", можно спросить: А живу ли я сейчас в правде - с собой, с партнером, с жизнью?" - резюмирует Виталий Курсик.
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