Развод или мирное сосуществование? Что делать, если любовь прошла, а брак - нет

Когда любовь угасает, но штамп в паспорте остается, многие задаются вопросом: а дальше что? Жить как соседи, пытаться восстановить эмоциональную связь или уйти? Ситуация, когда чувства уже давно прошли, а быт держит людей вместе, стала распространенной.

Что делать, когда чувства уже угасли, но брак продолжается, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Любовь исчезла или просто спит?

Чувства со временем трансформируются и не всегда складывается так, что во что-то светлое. Нежность и страсть начинают теряться в быту, усталости, отсутствии работы над эмоциональной близостью. Некоторые пары признают молча - романтика и страсть исчезли.

Что же делать, когда брак держится на быте, детях, ипотеке или совместном бизнесе, а чувств уже давно нет? Это вопрос, который не принято ставить вслух.

"Но он бьет внутри как метроном. Я больше не люблю. Но мы столько лет вместе. У нас дети, общая квартира, кредит, бизнес, воспоминания. Привычка. Могу ли я просто взять и уйти? Но и остаться - уже нет сил. Нет нежности. Нет желания. Тело холодное. Прикосновение чужое", - описал мысли людей, которые оказались в такой ситуации эксперт.

Он добавил, людям приходится жить в этом странном пространстве между "не могу так дальше" и "не могу все разрушить". И часто человек не задумывается, что этот постоянный выбор может указывать как на то, что чувства не исчезли, так и на то, что чем дальше - тем хуже.

Как понять, что любовь исчезла

Отсутствие телесного контакта (не только секс, но и объятия, поцелуи, взгляды)

Время проводить вместе стало неинтересно

Вы чаще молчите, чем говорите

В голове часто блуждает мысль: "Я бы сейчас жил (жила) совсем по-другому"

Близость с другим человеком, хотя бы эмоциональная, уже не кажется вам плохим поступком

Стоит ли сохранять брак, когда любовь угасла?

Нет универсального ответа. Но есть честные вопросы.

Что между нами еще есть, кроме прошлого?

Какой опыт мы даем своим детям?

Это партнерство - или сожительство на автомате?

Если бы не было ни детей, ни ипотеки - я бы остался?

"Попробуй увидеть ваши отношения не как "все или ничего", а как пространство для выбора. Иногда чувства можно восстановить. Иногда - честно сказать себе: мы стали друг другу родными, но больше не являемся парой. А бывает, что брак продолжает жить, но в новой форме - как дружеское партнерство. Не все любви имеют сексуальное продолжение, и не все браки - обязательную страсть", - советует Виталий Курсик.

Он объяснил, что люди часто путают эмоциональный комфорт с привычкой. Но привычка без чувств - это фактически проживание жизни на автопилоте.

Когда вы сможете понять, что происходит с вашими отношениями и браком, какие у вас есть чувства и чего действительно хотите делать дальше, стоит сделать следующий шаг:

Честный и откровенный разговор с партнером

Семейная терапия

Оценка всего, что вас держит вместе

Понимание - вам надо разойтись или остаться вместе

Рассмотреть вариант развода - как нового этапа в жизни обоих, а не как трагедию

"И еще одно важное. Сохранить брак - не всегда равно сохранить себя. А иногда наоборот: уходить - не бегство, а способ жить честно. Поэтому, вместо спрашивать себя "стоит ли сохранять брак", можно спросить: А живу ли я сейчас в правде - с собой, с партнером, с жизнью?" - резюмирует Виталий Курсик.