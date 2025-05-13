Чи готові ви до нових стосунків? Ці 7 питань варто поставити собі, щоб все не зіпсувати

Перед тим як знову відчинити двері до нових стосунків, варто на мить зупинитися. Чи справді ви готові? Чи може це втеча від самотності, спроба забути попередні травми чи щось інше?

Які 7 простих, але чесних запитань допоможуть вам зрозуміти, що ви готові до нових стосунків, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Біль після розриву з колишнім партнером пішла, ваше серце вільне і ви почали замислюватися, чи готові до нових стосунків. Але як себе перевірити?

"Нові стосунки - це завжди ризик і надія. Але щоб не знову ходити по колу "знайомство - романтика - розчарування", варто чесно поговорити… з собою", - каже експерт.

Він назвав 7 питань, які можуть стати для вас своєрідною емоційною техінспекцією перед стартом.

Я справді вільний(-а)?

Часом ми вступаємо в нові стосунки, маючи в голові (або в серці) ще старі. А це як переїжджати в нову квартиру з валізами колишніх проблем.

"Якщо ви досі подумки говорите з колишнім партнером - це дзвіночок. Нові стосунки не мають бути втечею від старих", - підкреслює експерт.

Я шукаю любов або просто тікаю від самотності?

Самотність - поганий порадник у коханні. Якщо вам керує страх самотності, то є ризик потрапити у заплутані, несерйозні або токсичні стосунки.

Чи знаю я, які стосунки мені потрібні?

І ні, відповідь "хочу, щоб любили" - замало.

Я готовий(-а) відкриватися іншій людині?

"Бо без цього буде не кохання, а стратегічна гра в "вгадай, що я відчуваю". Якщо ви самі не взнаєте, що вам потрібно, то як про це дізнається ваш партнер?" - пояснює коуч.

Чи я вмію говорити про свої потреби?

І чути потреби іншої людини - теж. Це також дуже важливо, бо без цього вміння у вас є ризик повторити всі помилки минулого.

Чи не очікую я, що інший мене врятує/вилікує/зробить щасливим?

"Нові стосунки - не реабілітаційний центр. Уявіть, що ви зустрілися з людиною, яка чекає, аби ви її врятували та зробили щасливою - ви до цього готові?" - пояснює експерт.

Чи я готовий(-а) інвестувати час, енергію, увагу - без гарантій?

"Слухайте, стосунки - це не підписка на Netflix, тут реальні люди та справжні емоції. Потрібно бути готовими як вкладатися, так і приймати. Інакше нічого не вийде", - підкреслює фахівець.

Ще вам потрібно усвідомити, чи навчилися ви вирішувати конфлікти, а не тікати від серйозних розмов та чи зможете ви зараз довіряти іншій людині.

"Ці питання не про те, щоб знайти ідеальні відповіді. Вони про усвідомлення. І якщо ви відчуваєте, що відповідати важко або боляче - саме час звернутись до коуча. Можливо, спочатку варто побудувати стосунки з найважливішою людиною - з собою", - резюмує Віталій Курсік.