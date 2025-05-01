Розкрито зовнішній вигляд і ключові особливості Android 16 (фото)

Google готує масштабне оновлення операційної системи Android. У мережу потрапили зображення і подробиці Android 16, що демонструють новий дизайн і функціональні поліпшення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Дизайн Android 16

На екрані блокування Google перенесла блок At a Glance (Зведення) з верхнього лівого кута під годинник на весь екран. Якщо є повідомлення, то дата, день тижня і погода відображаються праворуч від кутового годинника.

З'явилася також нова опція - "компактна панель повідомлень", яка показує тільки іконки повідомлень у вигляді капсули замість повнорозмірних карток. При натисканні відкривається повна панель сповіщень.

Google перемістив At a Glance з верхнього лівого кута під повнорозмірний годинник (фото: Android Authority)

На домашньому екрані в Pixel Launcher з'явиться можливість налаштовувати форму значків додатків. Замість класичних круглих іконок можна буде вибрати "заокруглений квадрат", "чотиригранне печиво", "семигранне печиво", "арка" і "складна конюшина".

На головному екрані Pixel Launcher дасть вам змогу налаштовувати значки додатків (фото: Android Authority)

У рядку стану оновився шрифт годинника - він став більш жирним і розміщений зліва. Також Google оновила іконки праворуч - Wi-Fi, стільникова мережа і батарея. Остання повернута на 90 градусів, і тепер відображає відсоток заряду всередині іконки.

Швидкі налаштування (Quick Settings) в Android 16 поки не отримали кардинального переробленого дизайну, як передбачалося раніше. Панель зберігає знайому структуру, але неактивні плитки тепер виглядають як капсули, а під час активації перетворюються на закруглені прямокутники з колірним акцентом. Повзунок яскравості більше не капсульної форми і тепер відповідає актуальному стилю Material 3.

Світла і темна теми (фото: Android Authority)

Крім того, в Android 16 для Pixel впроваджуються розмиті фони - вони використовуються на екрані введення PIN-коду, у швидких налаштуваннях, сітці додатків і багатозадачності (Recents).

Новий стиль повзунків застосовано і до регулятора гучності, його панелі та перемикача медіа-виведення.

Додаток Налаштування також оновився: тепер на головній сторінці відображаються кольорові іконки для кожного розділу, а самі пункти меню оформлені у вигляді карток.

Якби ці зміни були заплановані до стабільного релізу Android 16 у червні, вони, найімовірніше, вже з'явилися б в останніх бета-версіях. Судячи з усього, редизайн буде впроваджено пізніше - в одному з оновлень Android 16 QPR (Quarterly Platform Release) протягом року.

Які зміни з'являться в Android 16

Зміни в зручності використання

Крім візуальних оновлень, Android 16 робить акцент на поліпшенні зручності та функціональності, роблячи систему більш ефективною і доброзичливою до користувача. Саме в цій області користувачі Android отримують унікальні функції, що вигідно відрізняють ОС від конкурентів.

На додаток до переробленої панелі повідомлень Android 16, можливо, отримає нові жести. Свайп з верхнього лівого кута буде відкривати повідомлення, а з правого - швидкі налаштування.

Хоча поки немає жесту для перемикання між ними (наприклад, свайп вліво/вправо), нагорі з'являться кнопки для швидкого переходу. Така навігація жестами нагадує те, що вже реалізовано в OneUI і ColorOS/OxygenOS з Android 15.

Зведення сповіщень

Android 16 представить функцію "сумарних повідомлень". Користувачі зможуть відключати зведення для окремих додатків. Це нововведення дасть змогу швидко отримувати стислу інформацію щодо сповіщень без необхідності відкривати кожен застосунок.

Зазначається, що версія Google працюватиме тільки з повідомленнями з чатів, що може усунути недоліки аналогічних рішень у конкурентів.

Просунутий мультизадачний режим

Багатозадачність в Android буде значно поліпшена, особливо на планшетах. Android 16 додасть підтримку до трьох додатків одночасно в режимі розділеного екрана для великих дисплеїв. Це вже реалізовано в багатьох кастомних прошивках від виробників, і тепер стане частиною базового Android. Це особливо корисно для планшетів на кшталт Pixel Tablet, збільшуючи продуктивність.

Віджети на екрані блокування

Android 16 QPR1 принесе віджети на екран блокування смартфонів, слідом за їхньою появою на Pixel Tablet. Віджети будуть розміром близько 4 комірок завширшки і 3 заввишки, з підтримкою динамічних кольорів і зміни розміру. У першому релізі виробники не зможуть змінювати інтерфейс віджетів, але користувачі отримають швидкий доступ до потрібної інформації без розблокування пристрою.

Плитка швидких налаштувань для відеодзвінків

В Android 16 Beta 4 були виявлені рядки коду, що вказують на появу нової плитки Video Chat у швидких налаштуваннях. Це може означати підтримку ефектів відеодзвінків, таких як розмиття фону, підсвічування портрета, поліпшення зовнішності та шумозаглушення на рівні студійного мікрофона. Ці функції підвищать якість і комфорт відеозв'язку.

Управління зовнішніми дисплеями

Android 16 поліпшить взаємодію із зовнішніми моніторами, роблячи її більш схожою на десктопну ОС. Google вирішує проблеми з переходом курсору миші між екранами, додає перемикач між віддзеркаленням і розширенням дисплея. Ці зміни підвищать продуктивність і зручність при роботі з Android-пристроями на зовнішніх екранах.

Інші дрібні функції зручності, як-от подвійний дотик для ввімкнення/вимкнення екрана, сканування відбитка при вимкненому екрані та інші, поки що не реалізовано, але також очікуються в Android 16.