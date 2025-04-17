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Samsung оновила графік випуску Android 15: список смартфонів

Четвер 17 квітня 2025 14:15
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Samsung оновила графік випуску Android 15: список смартфонів Android 15 виходить за новим графіком (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy зіткнулися з новою хвилею затримок - компанія знову призупинила поширення One UI 7. Оновлення, яке мало вийти вже у квітні, тепер перенесли на травень і навіть липень для деяких моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.

Як стало відомо, Samsung була змушена екстрено зупинити розгортання прошивки після виявлення серйозного бага, через який користувачі не могли розблокувати свої пристрої. Оновлення вже відкликали для флагманів Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6.

Тепер, згідно з повідомленням у додатку Samsung Members, оновлення One UI 7 для низки пристроїв перенесли на пізніші терміни. Так, серія Galaxy S23 отримає його не раніше травня, хоча раніше апдейт очікувався у квітні. Galaxy Tab A9 і зовсім опинився в списку тільки на липень 2025 року.

Важливо розуміти, що нова таблиця вказує лише місяці, коли планується випуск One UI 7, але не гарантує точний порядок оновлень. Якщо Samsung не впорається з усуненням критичних багів, графік можуть знову переглянути.

Квітень:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6

Травень:

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Tab S10+ 5G
  • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 5G
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy S21 5G
  • Galaxy S21+ 5G
  • Galaxy S21 Ultra 5G
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy Tab S8 5G
  • Galaxy Tab S8+ 5G
  • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
  • Galaxy S21 FE

Червень:

  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE 5G
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+ 5G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy F16 5G
  • Galaxy M16 5G
  • Galaxy M35 5G
  • Galaxy M55 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy F15 5G
  • Galaxy M15 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy F55 5G
  • Galaxy M55s 5G
  • Galaxy A05s
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy F05
  • Galaxy F34 5G
  • Galaxy F54 5G
  • Galaxy M05
  • Galaxy M34 5G
  • Galaxy Tab A9+ 5G
  • Galaxy A14
  • Galaxy A14 5G
  • Galaxy A33 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy F14
  • Galaxy M14
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy A06
  • Galaxy XCover7
  • Galaxy F14 5G
  • Galaxy M14 5G
  • Galaxy M33 5G
  • Galaxy M53 5G

Липень:

  • Galaxy Tab A9

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