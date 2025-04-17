Samsung оновила графік випуску Android 15: список смартфонів

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy зіткнулися з новою хвилею затримок - компанія знову призупинила поширення One UI 7. Оновлення, яке мало вийти вже у квітні, тепер перенесли на травень і навіть липень для деяких моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Як стало відомо, Samsung була змушена екстрено зупинити розгортання прошивки після виявлення серйозного бага, через який користувачі не могли розблокувати свої пристрої. Оновлення вже відкликали для флагманів Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6.

Тепер, згідно з повідомленням у додатку Samsung Members, оновлення One UI 7 для низки пристроїв перенесли на пізніші терміни. Так, серія Galaxy S23 отримає його не раніше травня, хоча раніше апдейт очікувався у квітні. Galaxy Tab A9 і зовсім опинився в списку тільки на липень 2025 року.

Важливо розуміти, що нова таблиця вказує лише місяці, коли планується випуск One UI 7, але не гарантує точний порядок оновлень. Якщо Samsung не впорається з усуненням критичних багів, графік можуть знову переглянути.

Квітень:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Травень:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S21 FE

Червень:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy A05s

Galaxy A15 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F05

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy Tab A9+

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Липень: