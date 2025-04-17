Samsung оновила графік випуску Android 15: список смартфонів
Користувачі смартфонів Samsung Galaxy зіткнулися з новою хвилею затримок - компанія знову призупинила поширення One UI 7. Оновлення, яке мало вийти вже у квітні, тепер перенесли на травень і навіть липень для деяких моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.
Як стало відомо, Samsung була змушена екстрено зупинити розгортання прошивки після виявлення серйозного бага, через який користувачі не могли розблокувати свої пристрої. Оновлення вже відкликали для флагманів Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6.
Тепер, згідно з повідомленням у додатку Samsung Members, оновлення One UI 7 для низки пристроїв перенесли на пізніші терміни. Так, серія Galaxy S23 отримає його не раніше травня, хоча раніше апдейт очікувався у квітні. Galaxy Tab A9 і зовсім опинився в списку тільки на липень 2025 року.
Важливо розуміти, що нова таблиця вказує лише місяці, коли планується випуск One UI 7, але не гарантує точний порядок оновлень. Якщо Samsung не впорається з усуненням критичних багів, графік можуть знову переглянути.
Квітень:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
Травень:
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Tab S10+ 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8+ 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE
Червень:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+ 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy F16 5G
- Galaxy M16 5G
- Galaxy M35 5G
- Galaxy M55 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy F15 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy F55 5G
- Galaxy M55s 5G
- Galaxy A05s
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy F05
- Galaxy F34 5G
- Galaxy F54 5G
- Galaxy M05
- Galaxy M34 5G
- Galaxy Tab A9+ 5G
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy F14
- Galaxy M14
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy A06
- Galaxy XCover7
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M53 5G
Липень:
- Galaxy Tab A9
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