Рожевий Повний місяць у квітні 2023: чому він так називається і що нам принесе
Повний місяць у квітні 2023 року стане першим після дня весняного рівнодення. І в багатьох народах світу воно вважається першою повнею у році. Цей день має дуже незвичну назву - Рожевий Місяць, а ще ця повня дуже сильно впливає на людину.
Чому Повний місяць у квітні називається Рожевим і чого варто побоюватися - читайте в матеріалі нижче.
Дата Повного місяця у квітні 2023
Повний місяць відбудеться у четвер, 6 квітня, о 06:34 за київським часом. Спостерігати повний Місяць можна буде вже з 4-5 квітня та до 7-8 числа. Впливати на людину Місяць розпочне з 5 квітня і ця дія триватиме до 7 квітня.
Чому Повню називають Рожевою
Таку назву придумали індіанці Північної Америки й назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флоксу. Саме в цей період квітка починає цвісти.
І варто відзначити, що китайці цей Повний місяць називають Півонний Місяць, кельти - Місяць Росту, черокі - Квітковий Місяць, а в Південній півкулі - Урожайний Місяць або Місяць Мисливця. Деякі індіанці називають цей Повний місяць - Місяць руйнування Льоду або Місяць повернення качок.
Насправді Місяць не стане рожевого кольору - він буде звичайним. Однак його вплив може бути незвичайним.
Як буде діяти Рожевий Місяць
У цей Повний місяць можуть відкритися приховані таланти. Період буде сприятливим реалізації творчих ідей. Успіх може чекати письменників, блогерів, дизайнерів, художників, модельєрів та журналістів.
Можна пробувати себе в чомусь зовсім новому, освоїти якийсь новий напрямок у творчості.
Що можна робити в Повний місяць:
- Будувати плани та ставити цілі
- Помиритися з тими, з ким ви у сварці
- Створювати щось творче – картину, вірші, мелодію
- Присвятити час душі та тілу – зайнятися спортом, зміцнити здоров'я, аналізувати важливі моменти життя
- Думати про щось хороше, приємне і позитивне
Чого побоюватися в Повний місяць
Не рекомендується в дні Повного місяця запускати нові проєкти, розпочинати бізнес або розпочинати нову роботу. Є ризик, що всі задуми та плани підуть зовсім не так, як вам хотілося.
Не варто цими днями займатися важкою фізичною працею, вирушати в серйозні та далекі поїздки. Небажано перевантажувати себе роботою чи емоціями.
Великі та дорогі покупки перенесіть на другий день. Небажано вкладати цього дня свої фінанси, брати в борг, позичати гроші, підписувати договори, пов'язані з фінансами.
Повня сильно впливає на мислення людини, її поведінку та вчинки - тому в цей період варто особливо чітко себе контролювати та стримувати різні емоції.
Що не можна робити в Повний місяць:
- Не можна конфліктувати з іншими людьми
- Не можна виявляти агресію
- Не можна виражати ненависть, неповагу, сарказм
- Не варто з'ясовувати стосунки та проводити важливі розмови в особистій сфері
- Не можна ухвалювати важливі рішення
- Не можна робити пропозицію руки та серця, грати весілля та розписуватись – стосунки триватимуть недовго.
До речі, раніше ми писали про те, для кого зі знаків Зодіаку квітень стане періодом важливих змін.
А ще розповідали про те, які дати у квітні будуть найщасливішими.