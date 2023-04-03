Рожевий Повний місяць у квітні 2023: чому він так називається і що нам принесе

Повний місяць у квітні 2023 року стане першим після дня весняного рівнодення. І в багатьох народах світу воно вважається першою повнею у році. Цей день має дуже незвичну назву - Рожевий Місяць, а ще ця повня дуже сильно впливає на людину.

Чому Повний місяць у квітні називається Рожевим і чого варто побоюватися - читайте в матеріалі нижче.

Дата Повного місяця у квітні 2023

Повний місяць відбудеться у четвер, 6 квітня, о 06:34 за київським часом. Спостерігати повний Місяць можна буде вже з 4-5 квітня та до 7-8 числа. Впливати на людину Місяць розпочне з 5 квітня і ця дія триватиме до 7 квітня.

Чому Повню називають Рожевою

Таку назву придумали індіанці Північної Америки й назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флоксу. Саме в цей період квітка починає цвісти.

І варто відзначити, що китайці цей Повний місяць називають Півонний Місяць, кельти - Місяць Росту, черокі - Квітковий Місяць, а в Південній півкулі - Урожайний Місяць або Місяць Мисливця. Деякі індіанці називають цей Повний місяць - Місяць руйнування Льоду або Місяць повернення качок.

Насправді Місяць не стане рожевого кольору - він буде звичайним. Однак його вплив може бути незвичайним.

Як буде діяти Рожевий Місяць

У цей Повний місяць можуть відкритися приховані таланти. Період буде сприятливим реалізації творчих ідей. Успіх може чекати письменників, блогерів, дизайнерів, художників, модельєрів та журналістів.

Можна пробувати себе в чомусь зовсім новому, освоїти якийсь новий напрямок у творчості.

Що можна робити в Повний місяць:

Будувати плани та ставити цілі

Помиритися з тими, з ким ви у сварці

Створювати щось творче – картину, вірші, мелодію

Присвятити час душі та тілу – зайнятися спортом, зміцнити здоров'я, аналізувати важливі моменти життя

Думати про щось хороше, приємне і позитивне

Чого побоюватися в Повний місяць

Не рекомендується в дні Повного місяця запускати нові проєкти, розпочинати бізнес або розпочинати нову роботу. Є ризик, що всі задуми та плани підуть зовсім не так, як вам хотілося.

Не варто цими днями займатися важкою фізичною працею, вирушати в серйозні та далекі поїздки. Небажано перевантажувати себе роботою чи емоціями.

Великі та дорогі покупки перенесіть на другий день. Небажано вкладати цього дня свої фінанси, брати в борг, позичати гроші, підписувати договори, пов'язані з фінансами.

Повня сильно впливає на мислення людини, її поведінку та вчинки - тому в цей період варто особливо чітко себе контролювати та стримувати різні емоції.

Що не можна робити в Повний місяць: