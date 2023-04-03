Розовое Полнолуние в апреле 2023: почему оно так называется и что нам принесет

Полнолуние в апреле 2023 станет первым после дня весеннего равноденствия. И во многих народах мира оно считается первым полнолунием в году. Этот день имеет очень необычное название - Розовая Луна, а еще это полнолуние очень сильно влияет на человека.

Почему Полнолуние в апреле называется Розовым и чего стоит опасаться - читайте в материале ниже.

Дата Полнолуния в апреле 2023

Полнолуние состоится в четверг, 6 апреля, в 06:34 по киевскому времени. Наблюдать полную Луну можно будет уже с 4-5 апреля и до 7-8 числа. Воздействовать на человека Луна начнет с 5 апреля и это действие продлится до 7 апреля.

Почему Полнолуние называют Розовым

Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка - шиловидного флокса. Именно в этот период цветок начинает цвести.

И стоит отметить, что китайцы это Полнолуние называют Пионовая Луна, кельты - Луна Роста, чероки - Цветочная Луна, а в Южном полушарии - Урожайная Луна или Луна Охотника. Некоторые индейцы называют это Полнолуние - Луна разрушения Льда или Луна возвращения уток.

На самом деле Луна не станет розового цвета - она будет обычной. Однако ее воздействие может быть совершенно необычным.

Как будет действовать Розовая Луна

В это Полнолуние могут открыться скрытые таланты. Период будет благоприятным для реализации творческих идей. Успех может ждать писателей, блогеров, дизайнеров, художников, модельеров и журналистов.

Можно пробовать себя в чем-то совершенно новом, освоить какое-то новое направление в творчестве.

Что можно делать в Полнолуние:

Строить планы и ставить цели

Помириться с теми, с кем вы в ссоре

Создавать что-то творческое - картину, стихи, мелодию

Посвятить время душе и телу - заняться спортом, укрепить здоровье, анализировать важные моменты жизни

Думать о чем-то хорошем, приятном и позитивном

Чего опасаться в Полнолуние

Не рекомендуется в дни Полнолуния запускать новые проекты, начинать бизнес или приступать к новой работе. Есть риск, что все задумки и планы пойдут совсем не так, как вам хотелось.

Не стоит в эти дни заниматься тяжелым физическим трудом, отправляться в серьезные и дальние поездки. Нежелательно перегружать себя работой или эмоциями.

Крупные и дорогостоящие покупки перенесите на другой день. Нежелательно вкладывать в этот день свои финансы, брать в дол, одалживать деньги, подписывать договора, которые связаны с финансами.

Полнолуние сильно влияет на мышление человека, его поведение и поступки - поэтому в этот период стоит особенно четко себя контролировать и сдерживать различные эмоции.

Что нельзя делать в Полнолуние: