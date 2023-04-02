Найвдаліші дні у квітні 2023: на яку дату варто планувати важливі справи

З давніх-давен люди використовували місячні календарі для визначення вдалих і невдалих дат для різних справ. Існують дні, коли не варто проводити важливі заходи, вирушати у подорож чи проводити переговори.

Які дні у квітні 2023 року стануть найвдалішими та щасливими, а на які дати не варто нічого планувати – читайте у матеріалі нижче.

Місячний календар на квітень 2023

Квітень 2023 року буде незвичайним місяцем - очікується два періоди Місяця, що росте, перше сонячне затемнення цього року і знову почнеться період ретроградного Меркурія.

Місяць, що зростає - з 1 по 5 квітня, з 21 по 30 квітня

Повний місяць - 6 квітня о 06:34 за київським часом

Місяць, що спадає - з 7 по 19 квітня

Молодик - 20 квітня о 06:12 за київським часом

Сонячне затемнення - 20 квітня о 06:17 за київським часом

Початок ретроградного Меркурія – 21 квітня

Найвдаліші дні у квітні 2023 року

Найщасливіші дні: 10, 11, 26, 27 квітня

Хороші дні для подорожей та відряджень: з 1 по 5 квітня, з 10 по 11 квітня, 22, 24, 27-29 квітня

Вдалі дні для зміни зачіски та походу до перукарні - 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 квітня

Для важливих справ у бізнесі та переговорів - 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 квітня

Для походу до стоматолога – 2, 3, 4, 5, 11, 12, 22, 29, 30 квітня

Для заручин, укладення шлюбу, весілля - 2, 14, 25, 26, 30 квітня

Для нових справ – 3, 4, 25, 26, 27, 30 квітня

Для великих покупок – 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 квітня

Найсильніші енергетичні дні: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 25, 30 квітня

Для укладання угод - 4 та 10 квітня

Несприятливі дні у квітні 2023

Найнебезпечніші дні у квітні - 9, 16, 19, 21 та 23 квітня

У ці дні не варто проводити важливі переговори, вирушати в далеку дорогу, укладати договори, розпочинати нові справи, з'ясовувати стосунки.

Також варто обережно поводитися в першій половині дня 20 квітня - через сонячне затемнення. Є ризик великих помилок, прорахунків, запізнень, збою планів.

Також у квітні варто всі важливі заходи та справи закінчити до 21 квітня. У період ретроградного Меркурія багато сфер починають "буксувати" - сповільнюється темп, з'являються перешкоди, можуть бути помилки.

Не варто укладати договори та вести переговори: 2, 5, 19, 21, 22, 24 квітня

Не можна позичати або давати комусь у борг: 1, 2, 5, 8, 20, 21, 22, 28, 30 квітня