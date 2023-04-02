Найвдаліші дні у квітні 2023: на яку дату варто планувати важливі справи
З давніх-давен люди використовували місячні календарі для визначення вдалих і невдалих дат для різних справ. Існують дні, коли не варто проводити важливі заходи, вирушати у подорож чи проводити переговори.
Які дні у квітні 2023 року стануть найвдалішими та щасливими, а на які дати не варто нічого планувати – читайте у матеріалі нижче.
Місячний календар на квітень 2023
Квітень 2023 року буде незвичайним місяцем - очікується два періоди Місяця, що росте, перше сонячне затемнення цього року і знову почнеться період ретроградного Меркурія.
Місяць, що зростає - з 1 по 5 квітня, з 21 по 30 квітня
Повний місяць - 6 квітня о 06:34 за київським часом
Місяць, що спадає - з 7 по 19 квітня
Молодик - 20 квітня о 06:12 за київським часом
Сонячне затемнення - 20 квітня о 06:17 за київським часом
Початок ретроградного Меркурія – 21 квітня
Найвдаліші дні у квітні 2023 року
Найщасливіші дні: 10, 11, 26, 27 квітня
Хороші дні для подорожей та відряджень: з 1 по 5 квітня, з 10 по 11 квітня, 22, 24, 27-29 квітня
Вдалі дні для зміни зачіски та походу до перукарні - 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 квітня
Для важливих справ у бізнесі та переговорів - 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 квітня
Для походу до стоматолога – 2, 3, 4, 5, 11, 12, 22, 29, 30 квітня
Для заручин, укладення шлюбу, весілля - 2, 14, 25, 26, 30 квітня
Для нових справ – 3, 4, 25, 26, 27, 30 квітня
Для великих покупок – 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 квітня
Найсильніші енергетичні дні: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 25, 30 квітня
Для укладання угод - 4 та 10 квітня
Несприятливі дні у квітні 2023
Найнебезпечніші дні у квітні - 9, 16, 19, 21 та 23 квітня
У ці дні не варто проводити важливі переговори, вирушати в далеку дорогу, укладати договори, розпочинати нові справи, з'ясовувати стосунки.
Також варто обережно поводитися в першій половині дня 20 квітня - через сонячне затемнення. Є ризик великих помилок, прорахунків, запізнень, збою планів.
Також у квітні варто всі важливі заходи та справи закінчити до 21 квітня. У період ретроградного Меркурія багато сфер починають "буксувати" - сповільнюється темп, з'являються перешкоди, можуть бути помилки.
Не варто укладати договори та вести переговори: 2, 5, 19, 21, 22, 24 квітня
Не можна позичати або давати комусь у борг: 1, 2, 5, 8, 20, 21, 22, 28, 30 квітня
До речі, раніше ми розповідали про те, в які дні у квітні можна садити та сіяти, а в які не можна.
А також ми писали про те, чи будуть додаткові вихідні на Великдень у 2023 році.