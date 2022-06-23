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Роженицам раздадут наборы для новорожденных: кто и как может получить

Фото: в Украине роженицы могут бесплатно получить наборы для новорожденных (jimmy conover / unsplash)
Автор: Владимир Костырин

В Украине роженицы могут получить набор для новорожденных в рамках благотворительной инициативы. Отправляют их получателям из любой области и населенного пункта в почтовое отделение или просто адресно по всей стране бесплатно.

Как получить набор и что входит в посылку - читайте в материале ниже.

Что входит в набор для новорожденного

Инициаторы проекта BGV Charity Fund собрали и доставили в Украину 10 тысяч наборов для новорожденных и их матерей (стоимость одного такого набора составляет почти 4 тысячи гривен - их украинцам раздают бесплатно). В каждом из них специализированные товары из Германии, среди которых:

  • детская одежда (боди, ромпера, носки и шляпки),
  • детское питание и вкусности для мам,
  • человечки-спальники для новорожденных,
  • подгузники,
  • бутылочки,
  • соски,
  • коврики для пеленания,
  • пеленки,
  • средства по уходу за кожей малыша и мамы,
  • гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца).

Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)

Кто и как может получить

Раздавать такие 10 тысяч наборов будут гражданам Украины, чей ребенок на момент подачи заявки не должен быть старше 2 месяцев (товары в благотворительном наборе предусмотрены именно для детей возрастной категории 0-2 месяца и их мам).

Чтобы получить набор, нужно заполнить краткую онлайн-заявку на сайте благотворительного фонда (по этой ссылке), указав:

  • информацию о маме и ребенке,
  • контакты родителя для получения,
  • данные для отправки набора "Новой почтой",
  • к заявке нужно добавить фото или скан необходимых документов - свидетельства о рождении ребенка и паспорта или ID-карты матери.

В течение недели заявка будет обработана, и если вся информация указана корректно, на электронную почту придет подтверждение и будет осуществлена отправка по указанному адресу или в отделение "Новой почты". А если в заявке что-то не так, то представитель фонда сам свяжется для уточнения информации.

Напомним, ранее педиатр и детский гастроэнтеролог рассказала про новый способ, который позволит без проблем накормить малыша.

Добавим также, перед этим в Минюсте объяснили, как в Украине зарегистрировать ребенка, родившегося в оккупации.

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