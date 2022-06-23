Роженицам раздадут наборы для новорожденных: кто и как может получить

Что входит в набор для новорожденного

Инициаторы проекта BGV Charity Fund собрали и доставили в Украину 10 тысяч наборов для новорожденных и их матерей (стоимость одного такого набора составляет почти 4 тысячи гривен - их украинцам раздают бесплатно). В каждом из них специализированные товары из Германии, среди которых:

детская одежда (боди, ромпера, носки и шляпки),

детское питание и вкусности для мам,

человечки-спальники для новорожденных,

подгузники,

бутылочки,

соски,

коврики для пеленания,

пеленки,

средства по уходу за кожей малыша и мамы,

гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца).

Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)

Кто и как может получить

Раздавать такие 10 тысяч наборов будут гражданам Украины, чей ребенок на момент подачи заявки не должен быть старше 2 месяцев (товары в благотворительном наборе предусмотрены именно для детей возрастной категории 0-2 месяца и их мам).

Чтобы получить набор, нужно заполнить краткую онлайн-заявку на сайте благотворительного фонда (по этой ссылке), указав:

информацию о маме и ребенке,

контакты родителя для получения,

данные для отправки набора "Новой почтой",

к заявке нужно добавить фото или скан необходимых документов - свидетельства о рождении ребенка и паспорта или ID-карты матери.

В течение недели заявка будет обработана, и если вся информация указана корректно, на электронную почту придет подтверждение и будет осуществлена отправка по указанному адресу или в отделение "Новой почты". А если в заявке что-то не так, то представитель фонда сам свяжется для уточнения информации.