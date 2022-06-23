Роженицам раздадут наборы для новорожденных: кто и как может получить

В Украине роженицы могут получить набор для новорожденных в рамках благотворительной инициативы. Отправляют их получателям из любой области и населенного пункта в почтовое отделение или просто адресно по всей стране бесплатно.
Как получить набор и что входит в посылку - читайте в материале ниже.
Инициаторы проекта BGV Charity Fund собрали и доставили в Украину 10 тысяч наборов для новорожденных и их матерей (стоимость одного такого набора составляет почти 4 тысячи гривен - их украинцам раздают бесплатно). В каждом из них специализированные товары из Германии, среди которых:
Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)
Раздавать такие 10 тысяч наборов будут гражданам Украины, чей ребенок на момент подачи заявки не должен быть старше 2 месяцев (товары в благотворительном наборе предусмотрены именно для детей возрастной категории 0-2 месяца и их мам).
Чтобы получить набор, нужно заполнить краткую онлайн-заявку на сайте благотворительного фонда (по этой ссылке), указав:
В течение недели заявка будет обработана, и если вся информация указана корректно, на электронную почту придет подтверждение и будет осуществлена отправка по указанному адресу или в отделение "Новой почты". А если в заявке что-то не так, то представитель фонда сам свяжется для уточнения информации.
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